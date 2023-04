McPhy Energy : Chart Industries élargit son partenariat stratégique avec McPhy et Larsen & Toubro pour les équipements hydrogène

Un partenariat centré sur le leadership technologique et la fabrication locale pour réduire le coût de production des électrolyseurs

Atlanta (Géorgie, Etats-Unis), Mumbai (Inde) et Grenoble (France), le 11 avril 2023 - 7h30 CEST – Chart Industries, Inc. (NYSE : GTLS), l'un des principaux concepteurs et fabricants mondiaux d'équipements de haute technicité destinés à de multiples applications sur les marchés de l'énergie propre et des gaz industriels, annonce aujourd'hui le renforcement de ses partenariats avec McPhy Energy (McPhy), spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène bas-carbone (électrolyseurs et stations de recharge), et Larsen & Toubro (L&T), un conglomérat indien spécialisé dans les projets EPC1 et dans la fabrication et les services de haute technologie. L&T a récemment annoncé son partenariat avec McPhy afin de répondre aux opportunités qui s’ouvrent sur le marché de l’hydrogène bas-carbone, via l’accord d’une licence exclusive sur la technologie d'électrolyse alcaline pressurisée pour la fabrication d'électrolyseurs de McPhy à L&T, comprenant les futures améliorations des produits concernés. L&T prévoit de construire une usine de fabrication d'électrolyseurs à grande échelle (Gigawatt), sur la base de la technologie McPhy, compatible avec les exigences du marché américain et d’autres marchés.

Howden est un partenaire de longue date de Larsen & Toubro, avec qui il détient une installation de fabrication commune à Hazira, en Inde, pour les ventilateurs axiaux et les réchauffeurs à air comprimé.

En outre, Chart a déjà établi un protocole d'accord commercial avec McPhy afin de collaborer sur les opportunités liées à l'hydrogène en travaillant à la mise en place de projets de production, de stockage, de transport et de ravitaillement en hydrogène dans toutes les régions concernées. Dans le cadre de l’accord, il est convenu que Chart fournira des procédés et des équipements liés à l'hydrogène pour ces applications, notamment la compression et la liquéfaction.

Les capacités de Chart en matière d'équipements hydrogène, y compris la compression grâce à l'acquisition de Howden, associées à l'expertise de McPhy dans la conception et la fabrication d'usines d'électrolyse, ainsi que la forte présence locale de Larsen & Toubro en matière d'EPC, permettront de renforcer la pénétration sur le marché indien, contribuant ainsi à accélérer le développement de l'hydrogène en Inde et à soutenir la décarbonisation du pays.

« Nous sommes très heureux de la mise en place de ce partenariat tripartite qui renforce notre collaboration avec Chart Industries. Chart Industries et L&T occupent des positions de premier plan sur deux des plus grands marchés au monde. Cette alliance est un excellent levier pour valoriser nos expertises respectives sur le marché de l'hydrogène, qui commence à se structurer à l'échelle mondiale », a déclaré Jean-Baptiste LUCAS, Directeur Général de McPhy.

« L’élargissement de notre partenariat avec McPhy et L&T démontre l'étendue des opportunités mondiales dans le domaine de l'hydrogène liquide et gazeux pour lequel Chart dispose d'une offre complète, comprenant le traitement, le stockage et le transport de l'hydrogène et maintenant, via Howden, la compression », a déclaré Jill Evanko, Président-Directeur Général de Chart. « Nous sommes ravis de nous appuyer sur nos collaborations pluriannuelles dans l'industrie pour devenir le fournisseur d'équipements d'hydrogène de McPhy et de L&T. »

À PROPOS DE CHART INDUSTRIES INC.

Chart Industries, Inc. est un fabricant mondial indépendant de premier plan d'équipements de haute technicité destinés à de multiples applications sur les marchés de l'énergie et des gaz industriels. Le portefeuille de produits unique de l'entreprise est utilisé à chaque phase de la chaîne d'approvisionnement en gaz liquide, y compris l'ingénierie initiale, le service et la réparation. À l'avant-garde de la transition vers l'énergie propre, Chart est un fournisseur de premier plan de technologies, d'équipements et de services liés au gaz naturel liquéfié, à l'hydrogène, au biogaz et à la capture du CO2, entre autres applications. Chart s'engage à atteindre l'excellence en matière de questions environnementales, sociales et de gouvernance d'entreprise (ESG), tant pour son entreprise que pour ses clients. Avec plus de 25 sites dans le monde, des États-Unis à l'Asie, en passant par l'Australie, l'Inde, l'Europe et l'Amérique du Sud, l'entreprise fait preuve de responsabilité et de transparence vis-à-vis des membres de son équipe, de ses fournisseurs, de ses clients et de ses communautés. Pour en savoir plus, visitez le site www.chartindustries.com

À PROPOS DE L&T

Larsen & Toubro est un conglomérat indien spécialisé dans les projets EPC, la fabrication de produits de haute technologie et la prestation de services, présent dans plus de 50 pays à travers le monde. Fort d’une approche solide et axée sur le client, et la recherche constante d'une qualité de premier plan, L&T se positionne comme l’un des leaders dans ses principaux secteurs d'activité depuis plus de huit décennies.

À PROPOS DE MCPHY

Dans le cadre de la transition énergétique et en tant que spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène bas-carbone comme solution pour la transition énergétique dans le monde entier. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy Energy est cotée sur Euronext Paris (compartiment B, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

1 EPC « engineering procurement and construction » : ingénierie, fourniture d’équipements, construction





