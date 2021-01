McPhy Energy : Chiffre d'affaires 2020 de McPhy

Dans ce contexte très dynamique, je tiens à remercier les équipes de McPhy, ainsi que tous nos partenaires, pour leur confiance et leur accompagnement dans la croissance de la Société.

Laurent Carme, Directeur Général de McPhy, déclare : « L'année 2020 a été marquée par la signature de plusieurs contrats illustrant le passage à l'échelle industrielle de McPhy, ainsi que de toute la filière hydrogène zéro-carbone. McPhy a su démontrer l'attractivité et la pertinence forte de son offre et de sa technologie pour servir des projets d'envergure emblématiques au cœur de cette révolution hydrogène.

L'augmentation de capital de 180 M€ réalisée en octobre 2020 nous donne les moyens de nos ambitions pour accélérer le développement de nos capacités industrielles, et de nouvelles générations d'électrolyseurs et de stations hydrogène pour répondre aux enjeux de taille, de compétitivité et de sécurité demandés par le marché. Elle marque aussi le renforcement de notre partenariat avec nos actionnaires stratégiques historiques, EDF Pulse Croissance Holding et le Fonds Ecotechnologies représenté par Bpifrance Investissement dans le cadre du Programme d'Investissements d'Avenir, et l'arrivée de nouveaux investisseurs stratégiques que sont Chart Industries et Technip Energies.

Partenaire technologique et industriel majeur du marché de l'hydrogène, McPhy se place dans une dynamique commerciale très favorable qui devrait se poursuivre et s'amplifier en 2021. Le plan stratégique pour l'hydrogène, présenté par la Commission européenne le 8 juillet dernier, qui vise à développer la demande et les capacités de production d'hydrogène vert en Europe avec un objectif de 6 gigawatts (GW) en 2024, et de 40 GW en 2030, vient spécifiquement soutenir les entreprises d'avenir comme McPhy. La France s'engage également dans cette politique volontariste, avec la création en janvier 2021 du Conseil National de l'Hydrogène. Cette instance, dont McPhy fait partie, a pour mission d'assurer le déploiement de la Stratégie nationale pour le développement de l'hydrogène décarboné (3).

Dans ce contexte très dynamique, je tiens à remercier les équipes de McPhy, ainsi que tous nos partenaires, pour leur confiance et leur accompagnement dans la croissance de la Société. »