Le site d'hydrogène vert à la pointe de la technologie sera construit par Technip Energies et opéré par HyCC

Le site utilisera la technologie innovante « Augmented McLyzer » de McPhy

Le site aura une capacité de production de 3 000 tonnes par an, réduisant les émissions de CO 2 jusqu’à 27 000 tonnes par an en soutient des objectifs climatiques européens

Ce projet innovant sera soutenu par un consortium d'entreprises européennes désireuses et capables de mener à bien des projets d'hydrogène vert

Djewels B.V., détenue à 100 % par HyCC, a signé un contrat avec McPhy pour la fourniture d’électrolyseurs et Technip Energies pour la conception et la construction du projet de site d'hydrogène vert d’une capacité de 20 mégawatts. Le contrat est soumis à une décision finale d'investissement pour le projet que HyCC envisage de prendre dans le courant de cette année.

Djewels sera une installation d'électrolyse de pointe située à Delfzijl, aux Pays-Bas. Le site sera exploité par HyCC et utilisera des électrolyseurs de McPhy pour produire jusqu'à 3 000 tonnes d'hydrogène vert par an à partir d'énergie renouvelable et d'eau. L'hydrogène vert pourra être utilisé par OCI Methanol Europe pour la production de méthanol renouvelable afin de réduire les émissions de CO 2 jusqu’à 27 000 tonnes par an. Les autres entreprises parties prenantes au projet incluent Gasunie, DeNora et Hinicio.

Djewels sera le premier site de cette échelle à utiliser la technologie « Augmented McLyzer » de McPhy avec une densité de courant plus élevée, permettant davantage de flexibilité de production avec des exigences réduites en termes d’espace. Il s'agit d'un développement important pour permettre la mise à l'échelle de la production d'hydrogène vert afin de soutenir la décarbonisation des industries européennes et les objectifs climatiques.

Djewels est un projet phare pour la province de Groningue et la vallée de l'hydrogène dans le nord des Pays-Bas soutenant le développement durable des industries régionales. Sa mise en œuvre a été soutenue par le fonds régional Waddenfonds. Le projet bénéficie également de l’appui du Clean Hydrogen Partnership (anciennement FCH-JU) et a postulé pour une subvention auprès du ministère néerlandais des affaires économiques pour encourager le déploiement de cette technologie innovante.

Marcel GALJEE, Directeur Général de HyCC, déclare : « La production d'hydrogène vert doit considérablement augmenter dans les années à venir si nous voulons atteindre les objectifs climatiques européens pour 2030. Cela signifie que nous devons déployer des technologies innovantes à grande échelle pour acquérir une expérience pratique. Les diligences de Technip Energies et la technologie de McPhy nous permettent précisément de le faire. »

Jean-Baptiste LUCAS, Directeur Général de McPhy, déclare : « Collaborer avec un grand industriel pour un projet emblématique de production d'hydrogène vert en Europe représente une avancée majeure pour McPhy et la filière hydrogène vert. Les projets significatifs initiés au cours des dernières années entrent désormais en phase de mise en œuvre et nous avons les moyens de saisir ces opportunités de croissance. »

À propos de DJEWELS

Djewels démontrera la disponibilité opérationnelle d'un électrolyseur de 20 MW pour la production de méthanol renouvelable dans des conditions industrielles et commerciales réelles. Il permettra de faire passer la technologie de TRL 7 à TRL 8 et de jeter les bases d'une mise à l'échelle de la technologie innovante de l'hydrogène vert. Le projet est soutenu par HyCC, Gasunie, OCI, McpHy, DeNora et Hinicio et sera situé dans le parc chimique de Delfzijl aux Pays-Bas, où Nobian, actionnaire de HyCC, exploite déjà une installation d'électrolyse du chlore et de la soude.

Le projet est soutenu par le fonds néearlandais Waddenfonds et a reçu un financement du partenariat Clean Hydrogen (anciennement FCH-JU) dans le cadre de l'accord de subvention n°826089. Le partenariat Clean Hydrogen bénéficie du soutien du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne ainsi que des Pays-Bas, de l'Italie, de la France et de la Belgique.

À propos de HyCC

HyCC (the Hydrogen Chemistry Company) est un partenaire industriel de premier plan pour un approvisionnement sûr et fiable en hydrogène vert et des solutions de chimie circulaire afin de permettre la transition vers une industrie sans carbone. S'appuyant sur plus de 100 ans d'expérience dans le domaine de l'électrolyse et sur notre leadership en matière de sécurité, nous réalisons des projets pionniers d'électrolyse de l'eau pour fournir aux industries de l'hydrogène sans carbone à partir d'énergie renouvelable et d'eau. De la fabrication d'acier durable aux carburants circulaires pour avions, nous pensons que l'hydrogène vert est la clé pour fournir à une population croissante des produits essentiels, sans émissions, afin de parvenir à un développement économique plus durable. HyCC est une coentreprise de l'entreprise européenne de produits chimiques essentiels Nobian et du Green Investment Group de Macquarie Asset Management, par l'intermédiaire du fonds Macquarie Green Investment Group Energy Transition Solutions (MGETS).

À propos de McPhy

Spécialiste des équipements de production et de distribution d’hydrogène, McPhy Energy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène bas-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, de la mobilité et de l’énergie, McPhy Energy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy Energy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale de ses solutions hydrogène innovantes. McPhy Energy est cotée sur Euronext Paris (compartiment B, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

