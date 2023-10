La suspension du projet CEOG a été levée à la suite d’une notification de la part du client

Cette commande comprend la fourniture d’un électrolyseur grande puissance, Augmented McLyzer de 16 MW

Grenoble, le 13 octobre 2023 – 8h00 CEST – McPhy Energy, spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène bas-carbone (électrolyseurs et stations de recharge), annonce aujourd'hui la levée de la suspension du projet CEOG qui a été formellement notifiée par Siemens Energy.

Pour rappel, le projet CEOG prévoit la production d’hydrogène grâce à un électrolyseur grande puissance, Augmented McLyzer 16 MW, fourni par McPhy, lié à un parc solaire photovoltaïque, couplé à une unité de stockage hydrogène et des piles à combustible de forte puissance pour réduire l’empreinte carbone liée à l’approvisionnement en électricité de 10 000 foyers en Guyane.

Cette reprise fait suite à la suspension par le client de l'exécution de sa commande, annoncée au mois d’avril, ayant entraîné le retard du projet CEOG et le report de la fourniture de l'électrolyseur par McPhy. En conséquence de cette levée, McPhy a pris des mesures afin de reprendre la réalisation du projet et fournir l'intégralité de ses équipements au cours du second semestre 2024.

Prochain événement financier : Publication du chiffre d’affaires annuel 2023, le 5 février 2024, après clôture des marchés

À PROPOS DE MCPHY

Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène bas-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy Energy est cotée sur Euronext Paris (compartiment B, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

