Brétéché inaugure la première station de son réseau de distribution d’hydrogène bas-carbone sur l’aire de Maché en Vendée

Cette station Dual Pressure 350 et 700 bar, d’une capacité pouvant atteindre 1 tonne jour avitaillera en hydrogène des véhicules légers, utilitaires puis lourds pour les professionnels et les particuliers

Avec cette nouvelle référence, McPhy accompagne Brétéché dans ses objectifs de décarbonation et renforce son positionnement sur le segment de la mobilité hydrogène

Grenoble, le 29 septembre 2023 - 7h45 CEST – McPhy Energy, spécialiste des équipements de production et de distribution d’hydrogène bas-carbone (électrolyseurs et stations de recharge), annonce aujourd’hui l’inauguration et la mise en service d’une station hydrogène Dual Pressure pour Brétéché, distributeur de produits pétroliers et filiale du premier réseau pétrolier indépendant national, AVIA France.

Dotée d’une capacité de distribution pouvant aller jusqu’à une tonne d’hydrogène par jour, la station McFilling Dual Pressure est composée d’un bloc de compression et d’une borne de distribution véhicule léger pouvant alimenter des véhicules de 350 et 700 bar. Il s’agit du premier projet de distribution hydrogène de Brétéché.

Ce nouveau partenariat confirme la capacité de McPhy à fournir des solutions adaptées à la demande des différents segments du marché de la mobilité.

Jean-Baptiste Lucas, Directeur Général de McPhy, commente : « Nous sommes très heureux d’accompagner Brétéché qui s’engage dans le développement de la mobilité hydrogène. Il s’agit d’un premier pas vers l’objectif fixé par l’Union européenne d’une station hydrogènetous les 200 km d’ici 2030. »

Eric Hidier, Président de Brétéché, ajoute : « McPhy a su nous convaincre en proposant une technologie adaptée à toutes les mobilités et à tous les publics. Nous sommes ravis de cette première collaboration qui nous permet d’investir dans le développement du marché de la mobilité et la structuration de la filière hydrogène française. »

