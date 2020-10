McPhy Energy : annonce le succès de son augmentation de capital

L'attention des investisseurs est attirée sur les facteurs de risques liés à la Société et à son activité présentés dans la section 3 du Document d'Enregistrement Universel 2019 déposé auprès de l'AMF le 22 avril 2020, disponible gratuitement sur le site Internet de la Société :

https://mcphy.com/fr/investisseurs/information-financiere/information-financieredocuments-a-telecharger/

La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait avoir un impact négatif sur l'activité, la situation financière, les résultats, l'évolution et les perspectives de la Société.

A cet égard, il est précisé que l'amendement au Document d'Enregistrement Universel 2019 déposé auprès de l'AMF ce jour à l'issue de la réalisation de l'Offre, inclura une mise à jour du tableau de synthèse des principaux facteurs de risque de la Société, le risque de liquidité et le risque lié au caractère incertain des financements complémentaires voyant leur probabilité d'occurrence et leur degré de criticité abaissés de « élevé » à « faible ». Par ailleurs, une mise à jour du facteur de risques portant sur l'épidémie de Covid-19 a été effectuée. A la date des présentes, la Société constate, en raison du contexte sanitaire actuel, certains décalages dans les prises de commandes attendues et certains retards dans le cadre d'opérations de maintenance planifiées dans des pays à risques. Ces décalages ou retards pourraient, à court terme, avoir un impact sur l'activité de la Société et/ou générer un décalage de facturation et/ou d'encaissement.

En outre, les investisseurs sont invités à prendre en considération les risques suivants, spécifiques à l'Offre :

(i) Dilution : les actionnaires verront leur participation au capital social de la Société diluée. En cas de nouvel appel au marché, cela entraînerait une dilution supplémentaire pour les actionnaires ;

(ii) Volatilité and liquidité : le prix du marché et la liquidité des actions de la Société peuvent fluctuer de manière significative et tomber en dessous du prix de souscription des actions nouvelles ;

(iii) Impact sur le cours de bourse : la vente par les principaux actionnaires de la Société à la fin de l'engagement de conservation d'un grand nombre d'actions de la Société peut avoir un impact négatif sur le prix de l'action de la Société ; et

(iv) Résiliation du Contrat de Placement : le Contrat de Placement relatif à l'Offre peut être résilié par le Coordinateur Global à tout moment (y compris) jusqu'à la date de règlement. En cas de résiliation du Contrat de Placement conformément à ses termes, tous les ordres des investisseurs et les engagements de souscription conclus dans le cadre de l'Offre seront nuls et non avenus.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres, et ne constitue pas une offre, une sollicitation ou une vente dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction.