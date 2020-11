McPhy Energy : intègre le MSCI Smallcaps Index

La Motte-Fanjas, le 26 novembre 2020 – 07h30 CET – McPhy (Euronext Paris Compartiment C : MCPHY, FR0011742329), spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène zéro-carbone, annonce que, suite à la révision trimestrielle des indices de MSCI, la société cotée intégrera l'indice MSCI World Small Cap.

L'indice MSCI World Small Cap rassemble les petites capitalisations de 23 pays des marchés développés parmi les plus liquides et les plus performantes de la bourse, et représente environ 14% de la capitalisation boursière ajustée du flottant dans chaque pays.

La société salue la décision de MSCI qui reflète l'amélioration significative de la capitalisation boursière et de la liquidité du titre McPhy au cours de ces derniers mois.

Cette décision prendra effet à compter du 30 novembre 2020 à l'ouverture des marchés.

Prochains événements

Publication du Chiffre d’affaires 2020, le 26 janvier 2021, après clôture des marchés

À propos de McPhy

Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène zéro-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy est coté sur Euronext Paris (compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

