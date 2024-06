McPhy Energy : lancement d'Océanes, inauguration de Belfort

McPhy a annoncé mercredi soir la réalisation de son émission de 30 millions d'euros d'Océanes au profit d'EDF et de Bpifrance, alors que le groupe inaugure aujourd'hui sa 'gigafactory' de Belfort.



Le spécialiste de l'hydrogène précise que le produit net de l'émission est principalement destiné au financement du besoin en fonds de roulement et de ses besoins généraux de trésorerie.



Les fonds doivent également lui permettre de financer ses activités de recherche et développement, ainsi que son activité commerciale et de ses outils de production.



'Comme annoncé en ce début d'année, nous dégageons de nouvelles ressources financières nécessaires à la finalisation de notre mise à l'échelle industrielle', souligne Jean-Baptiste Lucas, son directeur général.



Cette levée de fonds intervient alors que le groupe met en service aujourd'hui son usine de Belfort, en temps et en heure



Les obligations convertibles en actions ordinaires nouvelles et/ou échangeables en actions ordinaires existantes viendront à échéance en 2029 et porteront un taux d'intérêt annuel de 8%.



Elles seront souscrites par EDF Pulse, la filiale de capital-risque d'EDF, et de Bpifrance, deux actionnaires historiques.



Vers 14h30, le titre reculait de plus de 7%, signant une baisse de 27% depuis le début de l'année, pour une capitalisation boursière de quelque 71 millions d'euros.



