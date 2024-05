Grenoble, le 17 mai 2024 – 22:00 CEST – McPhy Energy, spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène bas-carbone (électrolyseurs et stations de recharge) (la « Société »), annonce aujourd’hui la mise à disposition d’informations complémentaires concernant une émission envisagée d’obligations convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes (OCEANEs), à échéance 5 ans après leur émission (les « Obligations ») au bénéfice d’EDF Pulse Holding (« EDF Pulse ») et de l’EPIC Bpifrance, agissant pour le compte de l’Etat français dans le cadre de la Convention French Tech Souveraineté en date du 11 décembre 2020 (« French Tech Souveraineté »), pour un montant nominal total de 30 M€ (l’« Émission »), objet de résolutions dont l’approbation est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires devant se tenir le 30 mai 2024. La Société étudiera la possibilité d’émettre un montant additionnel au profit d’autres investisseurs en fonction des conditions de marché.



Ainsi que précédemment communiqué2, les conditions financières principales de ces Obligations seraient les suivantes :

Les Obligations seraient émises et remboursées au pair, porteraient un intérêt annuel de 8%, payable annuellement et auraient une maturité de 5 ans ;

Le prix de conversion des Obligations ferait ressortir une prime de 20% sur le cours de référence déterminé à la date d’émission ;

La conversion (partielle ou totale) pourra être demandée par les porteurs à tout moment à compter de leur émission jusqu’à leur terme. En cas de demande de conversion, la Société pourra remettre des actions nouvelles et/ou existantes et/ou un montant en numéraire (déterminé sur la base du cours de l’action au moment de la demande de conversion).

Le produit net de l’Émission permettra à la Société de financer son besoin en fonds de roulement et ses besoins généraux de trésorerie, notamment le développement de son activité commerciale, les outils de production et les activités de recherche et développement.

Les informations complémentaires relatives à l’Emission concernent en particulier les modalités des Obligations, le cadre juridique de l’Emission ainsi que les facteurs de risques liés à celle-ci et à la Société et la dilution potentielle induite par cette Emission sur la situation des actionnaires.

Ces informations peuvent être consultées sur le site Internet de la Société au sein des rubriques « Assemblées Générales – AGM du 30 mai 2024 » (lien : https://mcphy-finance.com/index.php/fr/assemblees-generales/agm-du-30-mai-2024 ) et « Publications financières – Opérations financières » (lien : https://mcphy-finance.com/index.php/fr/publications-financieres/operations-financieres/operations-financieres ).

Information importante

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de souscription ni une sollicitation d'achat, de souscription ou de vente de titres à l’attention d’une quelconque personne aux Etats-Unis, en Australie ou au Canada ou dans tout autre pays dans lequel une telle émission serait contraire à la réglementation, et l’Émission ne constitue pas une offre au public dans un quelconque pays, y compris la France, à des personnes autres que des investisseurs qualifiés.

À PROPOS DE MCPHY

Spécialiste des équipements de production et de distribution d’hydrogène, McPhy Energy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène bas-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, de la mobilité et de l’énergie, McPhy Energy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy Energy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale de ses solutions hydrogène innovantes. McPhy Energy est cotée sur Euronext Paris (compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

1 L’EPIC Bpifrance agissant pour le compte de l’Etat français dans le cadre de la Convention French Tech Souveraineté en date du 11 décembre 2020.

2 Note d’information publiée par la Société en date du 7 mars 2024, disponible sur le site Internet de la Société (www.mcphy-finance.com) (rubrique « Publications financières – Communiqués de Presse »).





