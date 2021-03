McPhy Energy : annoncé comme partenaire clé par la société HYPORT pour équiper l'aéroport Toulouse-Blagnac d'une chaîne complète d'hydrogène zéro-carbone

Deux stations hydrogène et 1 MW d’électrolyse équiperont l’aéroport Toulouse-Blagnac

La solution développée répondra à des usages de mobilité et logistique, et assurera l’alimentation en hydrogène de sites industriels désireux de décarboner leurs procédés.

Ce contrat a été annoncé par voie de communiqué le 3 août 2020 et préfigure le déploiement de l’hydrogène en milieu aéroportuaire

La Motte-Fanjas, le 04 mars 2021 à 07h45 CET – McPhy (Euronext Paris Compartiment C : MCPHY, FR0011742329), spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène zéro-carbone, a été annoncé par la société HYPORT, détenue à 51 % par ENGIE Solutions et à 49 % par l’Agence Régionale de l’Energie et du Climat Occitanie, comme partenaire clé pour concevoir, réaliser et intégrer deux stations hydrogène et 1 MW d’électrolyse grande puissance. Ce projet a été annoncé par voie de communiqué le 3 août 20201.

Deux stations hydrogène seront situées à proximité immédiate des pistes de l’aéroport et d’axes routiers. Elles permettront de recharger en hydrogène tous les types de véhicules (bus, véhicules utilitaires légers, flottes captives, poids lourds etc.) grâce à la configuration en « Dual Pressure » (deux pressions de distribution : 350 et 700 bar) de l’une d’entre elles.

L’électrolyseur déployé, d’une capacité de 400 kg par jour, soit l’équivalent d’1 MW, permettra l’approvisionnement des stations ainsi que de sites industriels aux alentours.

Le déploiement des équipements est prévu fin 2021.

Cette solution complète de production et distribution d’hydrogène zéro-carbone alimentera près de 200 véhicules, dont une flotte de 4 bus opérés par Transdev afin d’assurer le transport des passagers au sein de l’aéroport.

Au-delà de son caractère pionnier, la spécificité de ce projet repose sur l’implantation d’une station en zone réglementée privée pour les services aéroportuaires, alors que la seconde sera déployée en zone publique. La sélection de McPhy sur ce projet témoigne de la technicité de son offre et de son haut niveau de service et d’accompagnement, soutenant le déploiement de l’hydrogène comme solution pour la transition énergétique du secteur aéronautique.

Alliant des usages de mobilité, logistiques et industriels, les aéroports forment de véritables hubs énergétiques, idéaux pour le développement d’écosystèmes basés sur l’hydrogène. Les zones aéroportuaires, en produisant et distribuant de l’hydrogène zéro-carbone destiné à l’alimentation de leurs services ou des flottes de taxis et de bus, participent ainsi aux stratégies zéro-émission et à la lutte contre le changement climatique.

Ce projet est comptabilisé dans les 35 stations2 et 44 MW3 en référence pour McPhy et démontre la maturité de sa technologie au service de projets emblématiques du développement de l’hydrogène zéro-carbone, en France comme à l’international.

Prochaine communication financière :

Publication des Résultats annuels 2020, le 9 mars 2021, après clôture des marchés

À propos de McPhy

Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène zéro-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy est coté sur Euronext Paris (compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

CONTACTS

NewCap



Relations investisseurs



Emmanuel Huynh

T. +33 (0)1 44 71 94 99

mcphy@newcap.eu



Relations presse



Nicolas Merigeau

T. +33 (0)1 44 71 94 98

mcphy@newcap.eu





Suivez-nous sur

@McPhyEnergy









1 https://mcphy.com/fr/communiques/nouveau-contrat-stations-et-electrolyseur-grande-capacite/







2 Références installées, en cours d’installation ou de développement. Parmi elles : 2 stations font partie de la part conditionnelle du contrat cadre ZEV







3 Références installées, en cours d’installation ou de développement. Parmi elles : 4 MW font partie de la part conditionnelle du contrat cadre ZEV







Pièce jointe