McPhy Energy : signe un contrat avec HyCC

Djewels B.V., détenue à 100 % par HyCC, a signé un contrat avec McPhy pour la fourniture d'électrolyseurs et Technip Energies pour la conception et la construction du projet de site d'hydrogène vert d'une capacité de 20 mégawatts.



Djewels sera une installation d'électrolyse de pointe située à Delfzijl, aux Pays-Bas. Le site sera exploité par HyCC et utilisera des électrolyseurs de McPhy pour produire jusqu'à 3 000 tonnes d'hydrogène vert par an à partir d'énergie renouvelable et d'eau.



L'hydrogène vert pourra être utilisé par OCI Methanol Europe pour la production de méthanol renouvelable afin de réduire les émissions de CO2 jusqu'à 27 000 tonnes par an.



' Djewels sera le premier site de cette échelle à utiliser la technologie ' Augmented McLyzer ' de McPhy avec une densité de courant plus élevée, permettant davantage de flexibilité de production avec des exigences réduites en termes d'espace ' indique la société.



Marcel Galjee, Directeur Général de HyCC, déclare : ' La production d'hydrogène vert doit considérablement augmenter dans les années à venir si nous voulons atteindre les objectifs climatiques européens pour 2030. '





