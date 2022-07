McPhy anticipe une croissance plus modérée qu'attendu en 2022 à l'issue du 1er semestre

Données financières EUR USD CA 2022 19,3 M 19,6 M - Résultat net 2022 -22,0 M -22,2 M - Tréso. nette 2022 133 M 135 M - PER 2022 -19,1x Rendement 2022 - Capitalisation 416 M 422 M - VE / CA 2022 14,7x VE / CA 2023 8,41x Nbr Employés 154 Flottant 79,0% Graphique MCPHY ENERGY Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique MCPHY ENERGY Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 7 Dernier Cours de Clôture 14,93 € Objectif de cours Moyen 22,55 € Ecart / Objectif Moyen 51,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Jean-Baptiste Lucas Chief Executive Officer Emilie Maschio Chief Financial & Administrative Officer Luc Poyer Chairman Gilles Cachot Chief Operating Officer Léopold Demiddeleer Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) MCPHY ENERGY -31.01% 422 ATLAS COPCO AB -29.11% 50 572 PARKER-HANNIFIN CORPORATION -12.91% 35 565 SMC CORPORATION -16.36% 30 908 FANUC CORPORATION -10.40% 30 458 FASTENAL COMPANY -25.52% 27 745