McPhy construit un nouveau site pour accélérer sa production de stations hydrogène

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste des équipements pour la production et la distribution d'hydrogène vert McPhy a annoncé mardi construire un nouveau site industriel dans l'agglomération grenobloise destiné à la conception et à la fabrication de stations hydrogène.

McPhy n'a pas communiqué le montant des investissements prévus, mais anticipe "d'importantes synergies opérationnelles et industrielles" de la construction de cette nouvelle usine qui regroupera les activités de recherche, d'ingénierie et de production actuellement basées à La Motte-Fanjas et à Grenoble, ainsi que les fonctions support.

Le nouvel outil industriel de McPhy sera opérationnel en mars 2022 et permettra au groupe de multiplier par sept ses capacités de production de stations hydrogène, à environ 150 unités par an. "Ce projet conduira, à pleine charge, à la création de plus de 100 nouveaux emplois dans la région iséroise", a indiqué le groupe dans un communiqué.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones

June 22, 2021