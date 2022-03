McPhy : dans le vert malgré ses pertes annuelles

McPhy Energy gagne plus de 2% malgré la publication d'une perte nette multipliée par 2,5 à -23,6 millions d'euros au titre de 2021, et d'une perte d'exploitation de -23,5 millions, inférieure toutefois à la prévision de -25 millions anticipée par la direction.



Le chiffre d'affaires s'est tassé de 4% à 13,1 millions d'euros, mais McPhy table sur le retour à une croissance soutenue de son activité en 2022 avec un rythme qui restera conditionné à la vitesse d'exécution des projets toujours soumis à des aléas réglementaires et techniques.



'Notre séquence bénéficiaire demeure nécessairement aléatoire et notre objectif de breakeven d'EBITDA fixé à 2025 non moins aléatoire', réagit Oddo BHF qui réduit sa cible sur le titre de 24 à 21 euros, mais reste à 'surperformance' dans une optique moyen/long terme.



