McPhy : entrée dans le SBF 120 et le CAC Mid 60

McPhy annonce que, suite à la révision trimestrielle des indices d'Euronext Paris, le Conseil Scientifique des Indices a décidé de l'inclure dans le SBF 120 et le CAC Mid 60, décision qui prendra effet à compter du 21 décembre, à l'ouverture des marchés.



'Le SBF 120 est un des indices phares de la Bourse de Paris qui regroupe les 120 premières valeurs cotées sur Euronext Paris en termes de liquidité́ et de capitalisation boursière', rappelle le spécialiste des équipements d'hydrogène zéro-carbone.



L'indice CAC Mid 60 représente les 60 plus grandes capitalisations françaises après le CAC 40 et le CAC Next 20. Il comprend les 60 valeurs les plus liquides cotées à Paris parmi les 200 premières capitalisations boursières françaises.



