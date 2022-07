McPhy, spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène zéro-carbone (électrolyseurs et stations de recharge), annonce que son projet de Gigafactory d’électrolyseurs a été approuvé par la Commission européenne, parmi les dossiers soumis par la France dans le cadre du PIIEC Hydrogène.



Avec ce projet, McPhy poursuit 3 objectifs, dont l'innovation, à travers le développement d'électrolyseurs alcalins de nouvelle génération, à la fois par la taille, les composants et l'intégration au sein de plateformes.



McPhy vise l'industrialisation de la production à grande échelle afin de répondre aux besoins du marché européen notamment, pour contribuer à la décarbonation de l'industrie, de la mobilité et de l'énergie.



La société souhaite enfin collaborer avec de nombreux partenaires de l'écosystème Hydrogène en Europe et disséminer de la connaissance avec les parties prenantes académiques, industrielles et de recherche.



La décision finale d'investissement sera prise par McPhy prochainement après confirmation définitive par les autorités françaises du montant de l'aide publique et la contractualisation des termes de la mise à disposition de cette aide avec Bpifrance.