McPhy : le titre baisse après un 1er semestre sans surprise

Le titre McPhy Energy perd du terrain ce vendredi à la Bourse de Paris suite à des résultats de premier semestre jugés sans surprise de la part du spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène.



Vers 12h30, l'action du fabricant d'électrolyseurs et de stations de recharge cède 2%.



Le groupe a publié hier soir, après la clôture du marché parisien, un chiffre d'affaires semestriel en hausse de 35% à sept millions d'euros, dans la fourchette anticipée qui allait de six à huit millions d'euros.



Son carnet de commandes s'établissait à 33,4 millions d'euros au 30 juin dernier, soit une augmentation de 9% par rapport à la fin 2022.



Sa perte opérationnelle (Ebitda) s'est creusée dans le même temps à -21,6 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, contre -17,1 millions d'euros un an plus tôt.



McPhy a maintenu son objectif de croissance du chiffre d'affaires 'à deux chiffres' pour l'ensemble de l'exercice



