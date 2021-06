McPhy : croissance du CA potentiellement limitée en 2021

McPhy Energy, spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène zéro-carbone, annonce que son chiffre d'affaires du premier semestre 2021 devrait s'établir au-dessus de cinq millions d'euros, contre 5,4 millions sur la même période l'an passé.



Il rappelle constater des retards dans l'exécution de ses projets et dans les prises de commandes fermes, en raison du contexte sanitaire mondial, des restrictions y afférentes, et de l'attentisme de certains acteurs qui dépendent de financements publics.



De ce fait, McPhy prévient que la croissance du chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice 2021 pourrait s'avérer limitée. Il réitère néanmoins sa confiance dans les perspectives de croissance à moyen et long terme de ses marchés.



