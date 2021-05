McPhy : partenariat technologique avec Plastic Omnium

McPhy annonce avoir signé un partenariat technologique avec Plastic Omnium, notamment dans l'objectif de collaborer sur les protocoles et les interfaces de remplissage entre stations hydrogène et réservoirs haute pression.



En mutualisant certaines expertises clés et en coopérant dans une logique de filière, les deux groupes entendent améliorer les performances et la compatibilité de ces équipements, éléments clé de sécurité et fiabilité d'une recharge sûre et rapide.



Leur coopération devrait se matérialiser par un volet de recherche et développement, par des formations aux technologies des deux groupes, mais aussi par de potentiels partenariats commerciaux, dans une approche ouverte notamment à d'autres entreprises.



