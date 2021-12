McPhy noue un partenariat stratégique avec le spécialiste des taxis à hydrogène Hype

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant d'équipements pour la production d'hydrogène vert McPhy a annoncé mardi avoir conclu un partenariat stratégique avec le spécialiste des taxis à hydrogène Hype, afin d'accélérer le développement d'infrastructures de mobilité hydrogène en France et à l'international.

Ce partenariat se décline en un volet commercial, un volet technologique et une partie financière. Sur le plan commercial et technologique, McPhy accédera aux données collectées par les véhicules Hype, afin d'optimiser son offre de stations de distribution d'hydrogène et d'électrolyseurs, et se verra attribuer en 2022 la commande d'un électrolyseur alcalin de 2 à 4 mégawatts (MW) et d'une station de distribution d'hydrogène de 800 kg par jour.

"Ces premières commandes pourraient être suivies, sous réserve de confirmation de subventions spécifiques demandées par Hype en 2021, de commandes additionnelles courant 2023, portant sur un nouvel électrolyseur multi-mégawatts et cinq stations supplémentaires de grande capacité", a précisé McPhy dans un communiqué.

Sur le plan financier, McPhy souscrira, en 2022, à 12 millions d'euros d'obligations convertibles émises par Hype.

Les deux groupes prévoient également de conclure d'ici à la fin 2022 d'un accord-cadre de coexclusivité, portant sur le déploiement par Hype d'un minimum de 100 stations en France et en Europe, dont la moitié serait attribuée à McPhy et l'autre moitié à la société HRS (Hydrogen-Refueling-Solutions).

"Dans le cadre de cet accord, McPhy serait également désigné comme partenaire privilégié pour la fourniture 15 à 25 MW d'électrolyse alcaline", a précisé le groupe.

