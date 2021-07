McPhy : pertes accrues au premier semestre, le titre baisse

McPhy a annoncé hier soir des pertes accrues au titre de son premier semestre, une baisse du chiffre d'affaires étant venue s'ajouter à la progression de ses dépenses opérationnelles.



Le spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène zéro-carbone a fait état d'une perte nette doublée à 8,6 millions d'euros, contre 4,3 millions d'euros au premier semestre 2020.



Son chiffre d'affaires a lui reculé pour s'établir à 5,2 millions d'euros contre 5,4 millions d'euros un an plus tôt.



Dans son communiqué, le fabricant d'électrolyseurs et de stations de recharge fait état d'opportunités technologiques et commerciales 'solides', mais évoque aussi une activité 'ralentie' du fait de délais dans la prise de décision de certains projets.



Conséquence, son titre chutait de plus de 6% mercredi à la Bourse de Paris, ce qui portait à plus de 56% ses pertes depuis le début de l'année.



La pépite française de l'hydrogène a néanmoins vu son cours de Bourse se multiplier par 15 au cours des trois dernières années.



