McPhy présélectionne Belfort pour sa gigafactory, prévoit une croissance limitée au S1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste des équipements pour la production et la distribution d'hydrogène vert McPhy Energy a annoncé jeudi qu'il anticipait une croissance limitée de son chiffre d'affaires au premier semestre, en raison du retard pris par certains projets.

"En dépit d'un marché qui reste très porteur, McPhy constate que les prises de commandes fermes et l'exécution des projets tardent à se matérialiser compte tenu notamment du contexte sanitaire mondial et des restrictions y afférentes, et de l'attentisme de certains acteurs économiques dépendant de mécanismes de financement publics", a indiqué le groupe dans un communiqué.

"En conséquence, McPhy anticipe une croissance limitée du chiffre d'affaires au premier semestre", a-t-il ajouté.

Le groupe entend cependant poursuivre ses projets de développement et de production d'hydrogène vert à grande échelle. Il a annoncé jeudi avoir présélectionné le site de Belfort pour l'implantation d'une "gigafactory" d'électrolyseurs, d'une capacité de production de 1 gigawatt, dont la mise en service est prévue au cours du premier semestre 2024.

La confirmation de cette présélection et la décision finale d'investissement par McPhy devraient intervenir d'ici à la fin 2021, sous réserve notamment de l'obtention d'un financement dans le cadre d'un Projet important d'intérêt européen commun (IPCEI), a précisé le groupe.

"Je me félicite de cette annonce par McPhy qui est une des premières gigafactory dans le cadre de la stratégie nationale hydrogène et concrétise la capacité de cette technologie nouvelle à être un vecteur de croissance et de développement industriel pour nos territoires", a commenté Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie, cité dans le communiqué.

May 20, 2021