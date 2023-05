McPhy signe un contrat de référence dans le domaine industriel pour la réalisation d'un projet de « métal vert » avec le Groupe Plansee en Autriche

Fourniture d’un McLyzer 800-30 qui sera installé sur le site de production du Groupe Plansee à Reutte en Autriche

Un projet de production de métaux à faible émission de carbone très innovant : nouvelle étape clé dans le secteur de la métallurgie

Dans le cadre de ce contrat, McPhy assurera également les services de maintenance de l’équipement à long terme

Grenoble, le 9 mai 2023 - 07h30 CEST – McPhy Energy, spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène bas-carbone (électrolyseurs et stations de recharge), annonce aujourd'hui la signature d'un contrat pour la fourniture, l'assemblage et la mise en service d'un McLyzer 800-30 d'une puissance de

4 MW avec le Groupe Plansee. L'électrolyseur fonctionnera sur le site de production du Groupe, basé à Reutte, en Autriche. L’hydrogène bas-carbone servira à produire des métaux à haute performance et à faible teneur en carbone à destination de différentes industries high-tech comme les semi-conducteurs, l’électronique ou les appareils médicaux.

Actuellement, l'hydrogène alimentant le site de production provient de vaporeformage directement intégré à la production de métaux. Il est utilisé par les entreprises Plansee High Performance Materials et le fabricant d'outils Ceratizit. Cette installation permettra au site de substituer progressivement la production d'hydrogène à partir de gaz naturel par de l'hydrogène bas-carbone produit exclusivement à partir d'énergies renouvelables. McPhy a également signé un contrat de maintenance long terme dans le cadre de cette coopération afin de garantir sa fiabilité et sa disponibilité.

Avec ce contrat, McPhy enregistre une nouvelle référence de premier plan dans le domaine de l’industrie et participe à un projet très innovant de production de métaux à faible émission de carbone. La première livraison d'hydrogène bas-carbone est prévue à la fin de l’année 2024.

Jean-Baptiste Lucas, Directeur général de McPhy, commente : « L'efficacité énergétique étant devenue un élément déclencheur des investissements dans l'hydrogène bas-carbone, en particulier sur les marchés où la réduction des émissions est difficile, nous sommes ravis d'annoncer notre soutien au Groupe Plansee dans la réalisation de ce projet. Il permettra de diviser par deux ses émissions de CO 2 sur le site de Reutte d'ici 2025. Les opérations se déroulant en Autriche, cette collaboration nous permettra d'étendre notre présence sur la zone DACH1, où nous sommes déjà bien établis grâce à notre site de Wildau. »

« Actuellement, la production d'hydrogène à partir de gaz naturel est à l'origine de 50% de nos émissions de CO 2 sur le site de production de Reutte. Grâce à ce nouvel électrolyseur, nous pourrons réduire ces émissions de moitié d'ici 2025 », déclare Ulrich Lausecker, Directeur général de Plansee High Performance Materials. L'objectif de Plansee est d'approvisionner entièrement le site avec de l'hydrogène produit sans émission de CO 2 d'ici à 2030.

À PROPOS DU GROUPE PLANSEE

Avec ses divisions Plansee High Performance Materials et Ceratizit, ainsi que l'investissement réalisé dans Molymet, le Groupe Plansee est l'une des principales sociétés industrielles de métallurgie des poudres au monde. Le Groupe Plansee est spécialisé dans la fabrication de composants en molybdène et en tungstène, couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur - du concentré de minerai aux outils et composants personnalisés. Notre portefeuille de produits comprend plus de 100 000 produits et outils différents. Le Groupe Plansee permet ainsi de concevoir des appareils de haute technologie pour un usage quotidien, tels que les smartphones, ainsi que des solutions durables et efficaces pour la mobilité, l'approvisionnement en énergie et la fabrication industrielle. Au cours de l'exercice 2021/22, le Groupe Plansee a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 2,02 milliards d'euros et emploie 11 174 employés.

À PROPOS DE MCPHY

Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène bas-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy Energy est cotée sur Euronext Paris (compartiment B, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

CONTACTS

NewCap



Relations investisseurs



Emmanuel Huynh

T. +33 (0)1 44 71 94 99

mcphy@newcap.eu



Relations presse



Nicolas Merigeau

T. +33 (0)1 44 71 94 98

mcphy@newcap.eu





Suivez-nous sur

@McPhyEnergy









1 Allemagne, Autiche et Suisse alémanique







Pièce jointe