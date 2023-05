McPhy signe un contrat de référence dans le domaine industriel pour la réalisation d’un projet de « métal vert » avec le Groupe Plansee en Autriche. Il s'agit d'un contrat pour la fourniture, l'assemblage et la mise en service d'un McLyzer 800-30 d'une puissance de 4 MW. L'électrolyseur fonctionnera sur le site de production du Groupe, basé à Reutte, en Autriche. L’hydrogène bas-carbone servira à produire des métaux à haute performance et à faible teneur en carbone à destination de différentes industries high-tech comme les semi-conducteurs, l’électronique ou les appareils médicaux.



La première livraison d'hydrogène bas-carbone est prévue à la fin de l'année 2024.



Actuellement, l'hydrogène alimentant le site de production provient de vaporeformage directement intégré à la production de métaux. Il est utilisé par les entreprises Plansee High Performance Materials et le fabricant d'outils Ceratizit.



Cette installation permettra au site de substituer progressivement la production d'hydrogène à partir de gaz naturel par de l'hydrogène bas-carbone produit exclusivement à partir d'énergies renouvelables. McPhy a également signé un contrat de maintenance long terme dans le cadre de cette coopération afin de garantir sa fiabilité et sa disponibilité.