McPhy signe une 1ère commande avec Hype dans le cadre de leur partenariat stratégique

McPhy équipera, en Île de France, le réseau de stations Hype d’un électrolyseur alcalin de 2 MW et d’une station 800 kg / jour Dual Pressure

La Motte-Fanjas, le 25 avril 2022 à 17h45 CEST - McPhy (Euronext Paris Compartiment C : MCPHY, FR0011742329), (la « Société »), spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène zéro-carbone (électrolyseurs et stations de recharge), annonce avoir finalisé son accord stratégique de partenariat avec Hype, acteur clé de la mobilité hydrogène légère et lourde, dont les principes avaient été décrits par McPhy dans son communiqué de presse du 14 décembre dernier1.

Dans le cadre de cet accord, McPhy a souscrit le 22 avril à des obligations convertibles émises par Hype, pour un montant de 12 M€, avec un taux d’intérêt capitalisé de 4,5% et une maturité de 9 ans. Ces obligations pourront être converties en actions Hype, avant leur date de maturité, sous certaines conditions et dans des cas limitatifs pendant une durée de deux ans, incluant un changement de contrôle, une introduction en bourse ou une émission de titres supérieure à 10 M€.

Dans ce contexte, une première commande a été signée avec Hype pour la fourniture d’un électrolyseur alcalin de 2 MW et d’une station Dual Pressure d’une capacité de 800 kg par jour, qui seront installés en région parisienne. Deux autres stations de très grande capacité devraient être commandées d’ici au 30 juin 2022.

D’autres opportunités commerciales sont attendues dans le cadre de ce partenariat avec la mise en place d’ici fin 2022 d’un accord-cadre de co-exclusivité liant Hype à McPhy. Cet accord porte sur le déploiement par Hype d’ici fin 2025 d’un minimum de 100 stations en France et en Europe, dont 50% seraient attribuées à McPhy, et de 15 à 25 MW d’électrolyse alcaline.

Prochains rendez-vous de communication financière

Assemblée Générale mixte des actionnaires, le 19 mai 2022

Publication des Résultats semestriels, le 28 juillet 2022, après clôture des marchés

A propos de McPhy

Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène zéro-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy est coté sur Euronext Paris (compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

CONTACTS

NewCap



Relations investisseurs



Emmanuel Huynh

T. +33 (0)1 44 71 94 99

mcphy@newcap.eu



Relations presse



Nicolas Merigeau

T. +33 (0)1 44 71 94 98

mcphy@newcap.eu















1 https://mcphy.com/fr/communiques/signature-dun-partenariat-strategique-avec-hype/





Pièce jointe