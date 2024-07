McPhy Energy est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'équipements de production et de stockage d'hydrogène sous forme solide à partir de l'électrolyse de l'eau. Le groupe propose des électrolyseurs, des conteneurs de stockage ainsi que des solutions intégrées, destinés aux secteurs de l'énergie, de l'industrie et du transport. A fin 2023, McPhy Energy dispose de 4 sites de production implantés en France (2), en Allemagne et en Italie. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (81,9%), Asie-Pacifique (14,9%), Moyen Orient et Afrique (2,1%) et Amériques (1,1%).

Secteur Machines et équipements industriels