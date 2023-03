Mcphy Energy : creuse ses pertes en 2022

Spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène, Mcphy Energy a annoncé que l’EBITDA ressort à -36,8 millions d'euros pour l'année 2022 contre - 15,5 millions d'euros en 2021. La perte opérationnelle a atteint 38,4 millions d'euros contre - 23,5 millions d'euros, un an plus tôt. Le groupe a essuyé une perte nette de 38,2 millions d'euros, comparé à -23,6 millions d'euros en 2021. La consommation nette de trésorerie s’est élevée à -41,7 millions d'euros au cours de l’exercice 2022.



McPhy dispose d'une trésorerie de 135,5 millions d'euros au 31 décembre 2022 comparé à 177,2 millions d'euros au 31 décembre 2021.



Cependant, le chiffre d'affaires est ressorti en croissance de 22% à 16,1 millions d'euros. Retraité de la reprise de deux stations d'ancienne génération vendues au cours d'exercices antérieurs (dont le montant est venu en déduction du chiffre d'affaires du premier semestre), le chiffre d'affaires serait de 18,3 millions d'euros, en croissance de 39%.



Ce retour de la croissance est principalement lié à l'exécution des premières commandes dans le cadre des grands contrats signés au cours des exercices précédents. Le chiffre d'affaires se répartit entre la fourniture d'électrolyseurs de grande capacité McLyzer et de la gamme Piel (68%) et la fourniture de stations (32%).



En outre, McPhy a enregistré un bond de 53% des prises de commandes fermes qui s'établissent à 29,4 millions d'euros, portant ainsi le carnet de commandes à 30,6 millions d'euros au 31 décembre 2022, en progression de 51% comparé au 31 décembre 2021.



Le niveau de son backlog et la poursuite de la montée en puissance du marché de l'hydrogène permettent à McPhy d'anticiper une nouvelle année de croissance soutenue en 2023.