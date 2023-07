Mcphy bien orienté après un contrat signé avec HyCC pour un projet d'hydrogène vert

Djewels B.V., détenue à 100 % par HyCC (entreprise dans le domaine de l'électrolyse) a signé un contrat avec McPhy pour la fourniture d'électrolyseurs et Technip Energies pour la conception et la construction du projet de site d'hydrogène vert d'une capacité de 20 mégawatts. Suite à ce contrat, l'action Mcphy progresse de 1,41% à 8,26 euros. Le contrat est soumis à une décision finale d'investissement pour le projet que HyCC envisage de prendre dans le courant de cette année. Djewels sera une installation d'électrolyse de pointe située à Delfzijl, aux Pays-Bas.



Le site sera exploité par HyCC et utilisera des électrolyseurs de McPhy pour produire jusqu'à 3 000 tonnes d'hydrogène vert par an à partir d'énergie renouvelable et d'eau.



L'hydrogène vert pourra être utilisé par OCI Methanol Europe pour la production de méthanol renouvelable afin de réduire les émissions de CO2 jusqu'à 27 000 tonnes par an. Les autres entreprises parties prenantes au projet incluent Gasunie, DeNora et Hinicio.



Djewels sera le premier site de cette échelle à utiliser la technologie " Augmented McLyzer " de McPhy avec une densité de courant plus élevée, permettant davantage de flexibilité de production avec des exigences réduites en termes d'espace.



Il s'agit d'un développement important pour permettre la mise à l'échelle de la production d'hydrogène vert afin de soutenir la décarbonisation des industries européennes et les objectifs climatiques.



Djewels est un projet phare pour la province de Groningue et la vallée de l'hydrogène dans le nord des Pays-Bas soutenant le développement durable des industries régionales. Sa mise en œuvre a été soutenue par le fonds régional Waddenfonds.



Le projet bénéficie également de l'appui du Clean Hydrogen Partnership (anciennement FCH-JU) et a postulé pour une subvention auprès du ministère néerlandais des affaires économiques pour encourager le déploiement de cette technologie innovante.