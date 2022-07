Validation du projet de Gigafactory d'électrolyseurs McPhy par la Commission européenne dans le cadre du PIIEC Hydrogène

Grenoble, le 18 juillet 2022 à 7h30 CEST- McPhy (Euronext Paris Compartiment B : MCPHY, FR0011742329), spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène zéro-carbone (électrolyseurs et stations de recharge), annonce que son projet de Gigafactory d’électrolyseurs a été approuvé par la Commission européenne, parmi les dossiers soumis par la France dans le cadre du PIIEC Hydrogène1.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4544



Le projet de Gigafactory McPhy a pour objectif le développement d’électrolyseurs de nouvelle génération et le déploiement industriel de leur production en série.

Le site de Belfort a été pré-selectionné par McPhy pour l’implantation de cette Gigafactory.

Avec ce projet, McPhy poursuit 3 objectifs :

Innovation, à travers le développement d’électrolyseurs alcalins de nouvelle génération, à la fois par la taille, les composants et l’intégration au sein de plateformes ;

Industrialisation de la production à grande échelle afin de répondre aux besoins du marché européen notamment, pour contribuer à la décarbonation de l’industrie, de la mobilité et de l’énergie ;

Collaboration avec de nombreux partenaires de l’écosystème Hydrogène en Europe et dissémination de la connaissance avec les parties prenantes académiques, industrielles et de recherche.

La décision finale d’investissement sera prise par McPhy prochainement après confirmation définitive par les autorités françaises du montant de l'aide publique et la contractualisation des termes de la mise à disposition de cette aide avec Bpifrance.

À propos de McPhy

Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène zéro-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes.

McPhy Energy SA est cotée sur Euronext Paris (compartiment B, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

CONTACTS

NewCap Relations investisseurs

Emmanuel Huynh

T. +33 (0)1 44 71 94 99

mcphy@newcap.eu Relations presse

Nicolas Merigeau

T. +33 (0)1 44 71 94 98

Gaëlle Fromaigeat

T.+33 (0)1 44 71 98 52

mcphy@newcap.eu

















1 PIIEC (« Projet Important d’Intérêt Européen Commun ») ou IPCEI (« Important Project of Common European Interest ») est un système de financement qui permet de soutenir des projets jugés essentiels pour la compétitivité de l’Europe, autorisant les Etats membres à financer des initiatives au-delà des limites habituellement fixées par la réglementation européenne. Un PIIEC ou IPCEI Hydrogène a été lancé le 17 décembre 2020.





