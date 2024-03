MDB Capital Holdings, LLC est une société holding qui exerce ses activités par l'intermédiaire de trois filiales détenues à 100 % : MDB CG Management Company (MDB Management), Public Ventures, LLC (Public Ventures) et PatentVest, Inc. (PatentVest). Elle possède également une société partenaire détenue majoritairement, Invizyne Technologies, Inc. (Invizyne). MDB Management est une société administrative qui conduit et consolide des services/ressources partagés pour ses opérations basées aux États-Unis. Les segments de la société comprennent les services de courtage et de propriété intellectuelle et le développement technologique. Le secteur des services de courtage et de propriété intellectuelle opère par l'intermédiaire de Public Ventures et de PatentVest. Public Ventures est une société de courtage de plein exercice qui se concentre sur la réalisation d'offres publiques et privées de titres. PatentVest offre des services de recherche sur les brevets utilisés par les banques d'investissement dans le cadre de la diligence raisonnable. Le secteur du développement technologique opère par l'intermédiaire d'Invizyne, qui est une société de biologie synthétique en phase de recherche et de développement.