Carrus conclut une entente de partenariat stratégique avec PH Vitres d'Autos

MONTRÉAL, 17 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- mdf commerce inc. (TSX:MDF), un leader des technologies de commerce SaaS, est fier d’annoncer une entente stratégique entre Carrus, sa solution de gestion tout-en-un pour le marché secondaire de l’automobile, et PH Vitres d’Autos, un leader canadien dans la vente, la distribution et l’installation de vitres automobiles. Cette entente permettra à PH Vitres d’Autos d'offrir une solution de gestion d'atelier complet en mode infonuagique de type SaaS intégrée à son système de distribution de vitres d'autos, assurant ainsi des gains en productivité significatifs à tous ses clients et partenaires.



Grâce à cette entente, PH Vitres d’Autos pourra offrir la solution Glassway de Carrus en exclusivité à ses centaines de clients ateliers indépendants à travers le Canada. La solution de gestion d'atelier complet de Carrus permet de visualiser les quantités en inventaire et les coûts associés, de commander en ligne, d’associer les commandes aux bons de travail, ainsi que de produire et de payer les factures, entre autres fonctionnalités.

L’entente comprend également un volet de recherche et d’innovation où les deux partenaires travailleront de concert afin de créer une toute nouvelle plateforme dont l’objectif sera d’identifier avec plus de précision le type de pare-brise le mieux adapté, un défi grandissant avec la nouvelle technologie liée au verre auto depuis l'arrivée sur le marché des systèmes d'aide à la conduite.

« Nous sommes très heureux de pouvoir nous associer avec Carrus pour offrir leur solution complète à nos partenaires, une solution qui a fait ses preuves sur le marché », a affirmé Richard Jutras, chef de l’exploitation chez PH Vitres d’Autos. « Carrus était déjà un partenaire de longue date et nous sommes convaincus que cette entente nous permettra non seulement de simplifier et d’accélérer tout le processus de distribution, mais également d’innover dans notre secteur et d’assurer la satisfaction de nos clients, ce qui est notre objectif premier. »

« Nous sommes fiers d’avoir bâti un bon lien de confiance avec PH Vitres d’Autos et d’avoir conclu cette entente stratégique, une première pour Carrus », a déclaré Mario Comtois, directeur général de Carrus. « Cette entente augmentera la capacité de distribution de notre solution et nous permettra d’atteindre de nouveaux marchés. Nous sommes heureux d’offrir une solution qui permet à nos partenaires de rester compétitifs et d’avoir l’opportunité de partager notre expertise afin de développer de tout nouveaux outils en collaboration PH Vitres d’Autos. »

À propos de mdf commerce inc.

mdf commerce inc. (TSX : MDF) rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (SaaS) qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde, leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos plateformes d'approvisionnement stratégique, de commerce unifié et de places de marché sont soutenues par une équipe solide et dévouée de plus de 600 employés basés au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour plus d’information, consultez notre site web au mdfcommerce.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1-877-677-9088.

Renseignements supplémentaires :

mdf commerce

Jean-Michel Stam

Vice-président, places de marché

Téléphone : 450 449-0102, #8928

Courriel : jstam@mdfcommerce.com