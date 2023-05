Le conseil d'administration de mdf commerce se bonifie avec l'arrivée de Martial Vincent

Martial Vincent a plus de 30 ans d’expérience en repositionnement stratégique et en développement des affaires

MONTRÉAL, 15 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- mdf commerce inc (TSX : MDF), un leader des technologies de commerce électronique de type logiciel-service (« SaaS »), annonce aujourd’hui que monsieur Martial Vincent, CPA, un administrateur de sociétés expérimenté et ayant fait ses preuves notamment dans l'industrie de la fabrication électrique et électronique, rejoint son équipe à titre de membre de son conseil d’administration. Monsieur Vincent se joint au comité des ressources humaines et de gouvernance ainsi qu’au comité d’audit sur lequel il remplacera Pierre Chadi, qui continuera de siéger à titre de président du conseil et président du comité des ressources humaines et de gouvernance.



« Nous nous réjouissons que Martial ait accepté de se joindre à notre conseil d’administration. Comptable professionnel agréé de formation et détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal, nous savons qu’il choisit avec soin ses implications. Que son choix s’arrête sur mdf commerce démontre à quel point notre entreprise est reconnue pour ses réalisations et pour son potentiel de développement », déclare Pierre Chadi, président du conseil d’administration de mdf commerce. « Son bagage professionnel, dont ses compétences en finance, pour la négociation et la planification stratégique ainsi qu’en développement d'entreprise et pour les stratégies de marketing, tout comme son indéniable esprit d’entreprise, sont autant d’atouts dont notre conseil ne pourra que bénéficier. »

Très actif au sein de la communauté des affaires, Martial Vincent tient un rôle-conseil stratégique au sein de différentes organisations. Depuis 2022, il est membre du conseil d’administration de Sharethrough, un leader de l'industrie de la programmatique publicitaire, et du Centre de Collaboration MiQro Innovation (C2MI), une solution collaborative de commercialisation de composants en technologies numériques. Il occupe également la fonction de président du conseil d’administration de Astus, une entreprise proposant des solutions adaptées de gestion de flotte de véhicules et d’actifs mobiles, depuis 2021. De plus, l’Université de Sherbrooke le compte comme membre de son assemblée depuis 2018.

En plus d’avoir été président et directeur général de TCP Câble, un leader canadien dans la fabrication de harnais électriques, de 2018 à 2022, et président du conseil d’administration de DEL - Développement économique Longueuil de 2014 à 2022, Martial Vincent est un membre fondateur de Propulsion Québec, la grappe des transports électriques et intelligents. Monsieur Vincent a également agi comme président du conseil d’administration de R3D, une entreprise spécialisée en TI et solutions numériques et de gestion, de 2019 à 2021. Il a été membre du conseil d’administration de Fresche Solutions, une référence en matière de modernisation et de gestion de systèmes IBM, de 2017 à 2020, et président du conseil d’administration du Pôle d’excellence québécois en transport terrestre de 2013 à 2018. Enfin, il nous apparaît important de souligner qu’en 2015, alors qu’il était chef de la direction de Varitron, il a contribué à hisser cette société au premier rang des PME du Québec, selon le classement du journal Les Affaires.

« Je suis honoré de me joindre au conseil d’administration de mdf commerce, un leader et une force du commerce électronique depuis plus de 25 ans. J’entends bien mettre toute l’énergie nécessaire à faire en sorte que mdf commerce rayonne partout dans le monde, afin de toujours mieux renforcer la fluidité du commerce numérique », déclare Martial Vincent.

À propos de mdf commerce inc.

mdf commerce inc. (TSX : MDF) rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (« SaaS ») qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde et leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos solutions d’approvisionnement électronique (anciennement « approvisionnement stratégique »), de commerce électronique et de places de marché électroniques sont soutenues par une équipe solide et dévouée d’environ 650 employés basés au Canada, aux États-Unis, en Ukraine et en Chine. Pour plus d’informations, consultez notre site Web au mdfcommerce.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1 877 677-9088.

Pour plus d’informations :

Brigitte Guay, directrice - communications corporatives

Sans frais : 1 877 677-9088, poste 5123

Courriel : brigitte.guay@mdfcommerce.com