MONTRÉAL, 28 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- mdf commerce inc. (TSX : MDF), un leader des technologies de commerce électronique de type logiciel-service (« SaaS »), annonce aujourd’hui avoir conclu une entente avec le contrôleur des comptes publics du Texas (Texas Comptroller of Public Accounts ou Texas CPA), l’organisme central d’approvisionnement de l’État du Texas (Statewide Procurement Division (SPD) de l’« État »). En complément des modules Appels d’offres, Interaction et Contrat, la solution intègre un portail permettant le rapprochement et le paiement des frais administratifs des fournisseurs, un aspect critique pour cette organisation. Cette initiative permettra l’optimisation des processus d’achats stratégiques, de gestion de la relation fournisseur et de gestion des contrats. Elle comporte également l’intégration de notre suite avec l’application « Electronic State Business Daily » (ESBD) du site Web Texas SmartBuy, où sont publiés les appels d’offres et les attributions de marchés du Texas, ainsi qu’avec la liste principale centralisée des soumissionnaires (Centralized Master Bidders List), qui est le répertoire général des fournisseurs de l’État du Texas.

La SPD est la centrale d'achat responsable de l'attribution et de la gestion des marchés non informatiques utilisés par plus de 200 agences de l'État et 1 750 administrations locales. Pendant la durée de l’entente, Texas Comptroller bénéficiera de notre technologie « Source-to-Contract », issue de plus de 20 années d’expérience de développement de solutions pour le secteur public, y compris les fonctionnalités de trois des cinq modules de notre suite : Appel d’offres, Interaction et Contrat.

« La Statewide Procurement Division se réjouit de travailler avec mdf commerce pour moderniser nos processus de développement et de gestion des contrats, » déclare Bobby Pounds, State Chief Procurement Officer et directeur de la SPD. « Je suis très reconnaissant des efforts déployés par le personnel de la SPD et de Texas CPA pour la mise en place, avec mdf, de cette nouvelle plateforme pour le Texas. La rationalisation du processus de passation des marchés profitera à notre équipe, à nos fournisseurs et aux clients de l'État, et permettra de mieux servir nos clients principaux, c’est-à-dire les contribuables du Texas. »

« Il s’agit d’une occasion unique de collaborer avec Texas CPA. Nous nous réjouissons à l’idée de participer à la modernisation de leur processus d’approvisionnement à travers notre technologie de pointe et d’assurer une intégration harmonieuse avec leurs systèmes existants de publication d’appels d’offres et de gestion des fournisseurs, » a déclaré Mark Eigenbauer, président de l’approvisionnement électronique chez mdf commerce. « Cette technologie jouera un rôle essentiel dans la transformation de la fonction d’approvisionnement de l’État. La simplification de la gestion du cycle de vie des contrats dans un système automatisé unique permettra de meilleurs contrôles tout en augmentant la souplesse, la transparence, la normalisation et les économies de temps et d’argent pour les achats de biens et services de l’État. Ces améliorations profiteront à la SPD, à l’ensemble des agences du Texas, aux membres des coopératives d’achat servis par la SPD et à la communauté des fournisseurs. »

Notre solution d’approvisionnement complète, déjà adoptée par environ 6 500 organismes d’approvisionnement du secteur public, facilite le travail essentiel des professionnels de l’approvisionnement en Amérique du Nord et comprend les fonctionnalités suivantes :

APPEL D’OFFRES | Un processus stratégique permettant de simplifier la création, la publication et l’évaluation des appels d’offres et l’attribution des marchés sur une seule plateforme facile à utiliser

INTERACTION | Une gestion des fournisseurs permettant d’améliorer la transmission de renseignements et l’automatisation, et ainsi d’interagir de manière professionnelle avec les fournisseurs tout au long du processus d’approvisionnement et d’assurer une bonne gestion du rendement et de la négociation des contrats

CONTRAT | Une bonne gestion du cycle de vie des contrats permettant d’accroître l’efficacité et la transparence, grâce à une collaboration dans la rédaction des contrats, une surveillance du rendement et une gestion de cycle de vie des contrats

APPROVISIONNEMENT | Une solution permettant d’améliorer l’ensemble du processus et englobant toutes les étapes du processus d’approvisionnement, soit de l’appel d’offres jusqu’au paiement, et offrant les fonctionnalités de production de bons de commande, de facturation, de paiement, de production de rapports sur les dépenses et d’intégration avec le processus de planification des ressources du client

MARCHÉ | Une plateforme d’offres offrant aux acheteurs une communauté partagée et une solution pratique pour conclure des contrats avec les fournisseurs qui y ont téléversé leurs catalogues

À propos de mdf commerce inc.

mdf commerce inc. (TSX : MDF) rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (« SaaS ») qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde et leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos solutions d’approvisionnement électronique (anciennement « approvisionnement stratégique »), de commerce électronique et de places de marché électroniques sont soutenues par une équipe solide et dévouée d’environ 650 employés basés au Canada, aux États-Unis, en Ukraine et en Chine. Pour plus d’informations, consultez notre site Web au mdfcommerce.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1 877 677-9088.

