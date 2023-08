Le total des revenus a atteint 31,0 millions $ au premier trimestre de 2024, comparativement à 32,2 millions $ au premier trimestre de 2023, une baisse de 1,2 million $, ou 3,7 %. Le total des revenus du premier trimestre a augmenté de 2,2 millions $, ou 7,6 %, d’un exercice à l’autre, en excluant les revenus d’InterTrade 5 au premier trimestre de 2023.

Le BAIIA ajusté 2 s’est chiffré à 2,6 millions $ pour le premier trimestre de 2024, comparativement à une perte de BAIIA ajusté 2 de 1,1 million $ pour le premier trimestre de 2023, une hausse de 3,7 millions $.

La perte nette s’est chiffrée à 5,1 millions $ au premier trimestre de 2024, comparativement à 6,3 millions $ pour le premier trimestre de 2023, une amélioration de 1,2 million $.

MONTRÉAL, 08 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- mdf commerce inc. (la « Société ») (TSX : MDF), un leader des technologies de commerce électronique de type logiciel-service (« SaaS »), a présenté ses résultats financiers pour le premier trimestre, soit le trimestre terminé le 30 juin 2023 (le « T1 2024 »). Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, à moins d’indication contraire.

« Je suis satisfait de la croissance de nos revenus et de notre BAIIA ajusté2, qui a augmenté de 3,7 millions $ par rapport au premier trimestre de l’exercice précédent, le T1 2024 marquant ainsi le quatrième trimestre consécutif avec un BAIIA ajusté2 positif. En excluant les revenus d’InterTrade5, vendue le 4 octobre 2022, qui se sont chiffrés à 3,4 millions $ au T1 2023, les revenus du premier trimestre ont augmenté de 2,2 millions $, ou 7,6 %, d’un exercice à l’autre. Alors que nous allons de l’avant quant à l’intégration de nos offres d’approvisionnement électronique au sein d’une plateforme unifiée, et que nous réalisons des progrès continus quant à notre gamme complète de technologies d’approvisionnement électronique offertes avec les modules Appel d’offres, Contrat, Approvisionnement, Interaction et Marché, nous demeurons déterminés à contrôler les coûts et à améliorer la rentabilité », a déclaré Luc Filiatreault, président et chef de la direction de mdf commerce. « Au cours du trimestre, la conversion des occasions d’affaires s’est accélérée sur le marché intermédiaire, comme en font foi entre autres les annonces faites récemment à l’égard de nos solutions d’approvisionnement électronique, ce qui nous positionne favorablement pour tirer parti à la fois de contrats plus importants avec des États et des occasions sur le marché intermédiaire qui, à notre avis, se présenteront sous peu, alors que les organismes publics numérisent leurs solutions d’approvisionnement. »

Nous nous réjouissons d’accueillir de nouveaux clients, comme le comté d’Anoka (Minnesota) et le comté de Pima (Arizona), en plus de nombreuses autres villes, qui, comme plus de 6 500 organismes publics clients, ont choisi les solutions d’approvisionnement électronique de mdf commerce. Le Commonwealth du Massachusetts a renouvelé, pour une période additionnelle de cinq ans, son contrat à long terme visant notre offre complète de solutions d’approvisionnement électronique, et le comté de Maricopa (Arizona) mettra à niveau sa gamme de produits existants. Ces renouvellements et mises à niveau représentent des preuves solides de la valeur des solutions que nous offrons aux États, aux comtés, aux villes et aux municipalités pour soutenir leur approvisionnement et attestent de la confiance durable que nous accordent nos clients.

Résultats financiers du premier trimestre de 2024

Pour le T1 2024, les revenus ont atteint 31,0 millions $, en baisse de 1,2 million $, ou 3,7 %, comparativement à 32,2 millions $ pour le T1 2023. Selon un taux de change constant3, les revenus ont diminué de 2,0 millions $, ou 6,0 %, par rapport à 33,0 millions $ au T1 2023.

Compte non tenu des revenus d’InterTrade5, une filiale dont l’apport aux revenus s’est chiffré à 3,4 millions $ au T1 2023 et qui a été vendue le 4 octobre 2022, les revenus du premier trimestre ont augmenté de 2,2 millions $, ou 7,6 %, d’un exercice à l’autre.

Les revenus récurrents4 se sont améliorés, représentant 79,2 % des revenus pour le T1 2024, comparativement à 77,8 % des revenus pour le T1 2023, en croissance malgré la vente d’InterTrade5, dont les revenus récurrents4 en pourcentage des revenus excédaient 90%.

Au cours des derniers trimestres, nous avons privilégié l’efficience opérationnelle et rationalisé nos processus en adoptant d’importantes mesures de réduction des coûts. Au début du T1 2024, nous avons procédé à une réduction de l’effectif afin de diminuer les charges d’exploitation, ce qui s’est traduit par une réduction de l’effectif mondial d’environ 40 personnes, et nous avons continué de réaliser des progrès considérables au chapitre de l’amélioration de la rentabilité et des flux de trésorerie dans l’ensemble de nos plateformes.

Au T1 2024, la perte nette s’est améliorée de 1,2 million $, passant de 6,3 millions $ au T1 2023 à 5,1 millions $ au T1 2024, et nous avons enregistré un BAIIA ajusté2 positif de 2,6 millions $ au T1 2024, une amélioration importante de 3,7 millions $ par rapport à la perte de BAIIA ajusté2 de 1,1 million $ enregistrée au T1 2023, marquant ainsi le quatrième trimestre consécutif avec un BAIIA ajusté2 positif.

L’apport aux revenus du premier trimestre de nos deux principales plateformes, soit la plateforme d’approvisionnement électronique et la plateforme de commerce électronique (avant la vente d’InterTrade, la plateforme de commerce unifié), se détaille comme suit :

La plateforme d’approvisionnement électronique a généré des revenus de 20,3 millions $, une augmentation de 2,4 millions $, ou 13,5 %, comparativement à 17,9 millions $ pour le T1 2023. Pour le T1 2024, les revenus du réseau américain d’approvisionnement électronique de la Société ont représenté 15,4 millions $ et 76,0 % du total des revenus tirés de l’approvisionnement électronique, en hausse de 2,2 millions $ par rapport à 13,2 millions $ et 73,7 % pour le T1 2023.



Les revenus récurrents1 tirés de la plateforme d’approvisionnement électronique ont représenté 17,9 millions $, soit 88,5 % du total des revenus tirés de la plateforme d’approvisionnement électronique, pour le T1 2024, comparativement à 16,6 millions $, ou 86,8 %, pour le T1 2023.



Les revenus du T1 2023 ont été touchés par un ajustement de 1,2 million $ de la juste valeur des revenus différés de Periscope à la date de clôture de l’acquisition, le 31 août 2021.

Les revenus tirés de la plateforme de commerce électronique se sont chiffrés à 5,9 millions $ pour le T1 2024, en baisse de 3,8 millions $, ou 39,3 %, comparativement à 9,8 millions $ au T1 2023, ce qui s’explique surtout par la vente d’InterTrade, qui avait généré des revenus de 3,4 millions $ au T1 2023, facteur contrebalancé par d’autres revenus de 0,4 million $ comptabilisés au T1 2024 au titre de services de transition postérieurs à la clôture. Les revenus tirés des services professionnels attribuables à la solution Orckestra ont diminué de 1,1 million $ au T1 2024, à la suite de l’achèvement des déploiements pour des clients qui étaient en cours au T1 2023.



Les revenus récurrents1 de la plateforme de commerce électronique se sont chiffrés à 2,6 millions $ au T1 2024 et ont représenté 43,8 % des revenus de la plateforme, comparativement à 5,8 millions $, ou 59,6 %, pour le T1 2023, alors que la plateforme englobait le commerce électronique et les solutions de collaboration dans la chaîne d’approvisionnement d’InterTrade. La baisse de 3,2 millions $ des revenus récurrents1 au T1 2024 par rapport au T1 2023 est essentiellement attribuable à la vente d’InterTrade, dont les revenus récurrents1 se sont chiffrés à 3,2 millions $ au T1 2023. Les revenus récurrents1 d’InterTrade en pourcentage des revenus excédaient 90 %.



Dans l’ensemble, nos plateformes de places de marché électroniques ont fait bonne figure au T1 2024, générant des revenus de 4,8 millions $, en hausse de 0,2 million $, ou 5,1 %, comparativement à 4,6 millions $ au T1 2023. Les revenus tirés du Forum des Courtiers, un marché de composants électroniques, ont augmenté de 0,2 million $ et les revenus tirés de Technologies Carrus ont augmenté de 0,1 million $. Ces augmentations ont été contrebalancées par une diminution de 0,1 million $ des revenus tirés de Jobboom, qui s’explique essentiellement par un marché du travail moins actif qu’au T1 2023. Les revenus récurrents1 de la plateforme des places de marché électroniques ont représenté 4,0 millions $, soit 83,9 % des revenus de la plateforme, pour le T1 2024, comparativement à 3,6 millions $, ou 79,4 %, pour le T1 2023.

La marge brute a atteint 17,7 millions $, ou 57,1 %, au T1 2024, comparativement à 18,5 millions $, ou 57,4 %, au T1 2023.

Au T1 2024, les charges d’exploitation ont totalisé 20,8 millions $, en baisse de 4,7 millions $, ou 18,5 %, comparativement à 25,5 millions $ au T1 2023. Au T1 2024, les frais généraux et frais d’administration ont totalisé 6,2 millions $, les frais de vente et de commercialisation se sont chiffrés à 6,7 millions $, et les charges liées à la technologie se sont établies à 7,9 millions $ comparativement à 7,3 millions $, à 8,7 millions $ et à 9,5 millions $, respectivement, au T1 2023. La diminution de 4,7 millions $ des charges d’exploitation par rapport au T1 2023 est essentiellement attribuable aux économies salariales découlant des réductions de l’effectif, à la vente d’InterTrade et à la baisse des frais connexes aux transactions, facteurs contrebalancés en partie par la hausse de 1,2 million $ des coûts de restructuration et par la diminution de 0,6 million $ des crédits d’impôt pour le développement des affaires électroniques, qui s’expliquent en partie par la vente d’InterTrade.

La perte d’exploitation de la Société s’est améliorée de 3,9 millions $, passant de 7,0 millions $ au T1 2023 à 3,1 millions $ au T1 2024, ce qui s’explique par la baisse de 4,7 millions $ des charges d’exploitation mentionnée précédemment, contrebalancée en partie par une baisse de 1,2 million $ des revenus.

La perte nette du T1 2024 comprend une perte de valeur de 0,7 million $ sur les actifs au titre de droits d’utilisation et les améliorations locatives découlant de la stratégie de réduction de la superficie des locaux pour bureaux de la Société.

La perte nette s’est chiffrée à 5,1 millions $, ou 0,12 $ par action (de base et diluée), pour le T1 2024, comparativement à une perte nette de 6,3 millions $, ou 0,14 $ par action (de base et diluée), pour le T1 2023, ce qui représente une amélioration de 1,2 million $. La perte nette ajustée4 a été équivalente à la perte nette au T1 2024 et au T1 2023.

Nous avons enregistré un BAIIA ajusté2 positif de 2,6 millions $ au T1 2024, soit une amélioration importante de 3,7 millions $ par rapport à une perte du BAIIA ajusté2 de 1,1 million $ au T1 2023, marquant ainsi le quatrième trimestre consécutif avec un BAIIA ajusté2 positif. La hausse du BAIIA ajusté2 est principalement attribuable à la diminution des charges d’exploitation à la suite de réductions de l’effectif et d’autres initiatives d’économies de coûts, partiellement contrebalancée par une diminution de 1,2 million $ des revenus et une perte de valeur de 0,7 million $ sur les actifs au titre de droits d’utilisation et les améliorations locatives comptabilisées au T1 2024.

La comptabilisation selon la méthode de l’acquisition de l’ajustement de la juste valeur des revenus différés en date de l’acquisition de Periscope a eu pour effet de réduire les revenus de 1,2 million $ au T1 2023. Au T1 2023, l’ajustement de la juste valeur a aussi eu une incidence défavorable sur la marge brute, la perte d’exploitation, la perte nette, la perte nette ajustée4, le BAIIA ajusté (la perte de BAIIA ajusté)2, la perte nette par action (de base et diluée) et la perte nette ajustée par action4 (de base et diluée).

Sommaire

Au T1 2024, nous avons réalisé des progrès considérables au chapitre de l’amélioration de la rentabilité et des flux de trésorerie dans l’ensemble de nos plateformes. Malgré certaines difficultés rencontrées du côté de la croissance des revenus, nous avons privilégié l’efficience opérationnelle et rationalisé nos processus en adoptant d’importantes mesures de réduction des coûts.

Nous continuerons de nous concentrer sur la simplification et l’optimisation de nos activités à l’égard de nos deux principales plateformes, soit l’approvisionnement électronique et le commerce électronique. Notre objectif est de maintenir un BAIIA ajusté2 positif et de poursuivre l’amélioration des flux de trésorerie liés à l’exploitation en visant une croissance rentable.

Sommaire des résultats consolidés

Faits saillants financiers

En milliers de dollars canadiens, sauf le nombre d’actions et les données par action T1

2024 T4

2023 T1

2023 Revenus 31 004 31 231 32 196 Revenus récurrents1 24 557 24 444 26 023 Marge brute 17 713 17 546 18 496 Perte d’exploitation (3 054 ) (5 034 ) (6 975 ) Perte nette (5 115 ) (3 995 ) (6 323 ) Perte nette ajustée4 (5 115 ) (4 175 ) (6 323 ) BAIIA ajusté2 (perte de BAIIA ajusté) 2 640 2 191 (1 085 ) Perte nette par action (de base et diluée) (en dollars) (0,12 ) (0,09 ) (0,14 ) Perte nette ajustée par action4 (de base et diluée) (en dollars) (0,12 ) (0,09 ) (0,14 ) Nombre moyen pondéré d’actions en circulation de base et dilué (en milliers) 43 971 43 971 43 971



Rapprochement du résultat net (de la perte nette), du BAIIA2 (de la perte de BAIIA) et du BAIIA ajusté2 (de la perte de BAIIA ajusté)

En milliers de dollars canadiens T1

2024 T4

2023 T1

2023 Perte nette (5 115 ) (3 995 ) (6 323 ) Recouvrement d’impôts (284 ) (1 237 ) (669 ) Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels 847 950 967 Amortissement des actifs incorporels d’acquisition 3 098 3 116 2 966 Amortissement des actifs au titre de droits d’utilisation 813 817 559 Frais financiers 256 298 623 BAIIA2 (perte de BAIIA) (385 ) (51 ) (1 877 ) Gain sur cession d’une filiale – (180 ) – Perte (gain) de change 1 428 169 (607 ) Rémunération fondée sur des actions 141 (1 ) 221 Coûts de restructuration 1 421 1 621 271 Frais connexes aux transactions 35 633 907 BAIIA ajusté2 (perte de BAIIA ajusté) 2 640 2 191 (1 085 )



Rapprochement du résultat net (de la perte nette) et de la perte nette ajustée4

En milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire T1

2024 T4

2023 T1

2023 Perte nette (5 115 ) (3 995 ) (6 323 ) Gain sur cession d’une filiale – (180 ) – Perte nette ajustée4 (5 115 ) (4 175 ) (6 323 ) Nombre moyen pondéré d’actions en circulation : De base et dilué (en milliers) 43 971 43 971 43 971 Perte nette par action – de base et diluée (en dollars) (0,12 ) (0,09 ) (0,14 ) Perte nette ajustée par action – de base et diluée4 (en dollars) (0,12 ) (0,09 ) (0,14 )



Rapprochement des revenus selon un taux de change constant3

En milliers de dollars canadiens T1

2024 T1

2023 Var.

($) Var.

(%) T1

2024 T4

2023 Var.

($) Var.

(%) Revenus 31 004 32 196 (1 192 ) (3,7 ) 31 004 31 231 (227 ) (0,7 ) Incidence selon un taux de change constant – 804 (804 ) – – (115 ) 115 – Revenus selon un taux de change constant3 31 004 33 000 (1 996 ) (6,0 ) 31 004 31 116 (112 ) (0,4 )





Les revenus récurrents et les revenus mensuels récurrents (les « RMR ») sont des indicateurs de performance clés. Se reporter à la rubrique 10, « Mesures financières non conformes aux IFRS et indicateurs de performance clés », du rapport de gestion pour le premier trimestre terminé le 30 juin 2023. Le BAIIA, le BAIIA ajusté (la perte de BAIIA ajusté) et la marge du BAIIA ajusté sont des mesures non conformes aux IFRS. Se reporter à la rubrique 10, « Mesures financières non conformes aux IFRS et indicateurs de performance clés », du rapport de gestion pour le premier trimestre terminé le 30 juin 2023. Certaines données sur les revenus et variations par rapport à la période précédente sont analysées et présentées selon un taux de change constant et sont calculées en convertissant les revenus de la période correspondante de l’exercice précédent libellés en devises aux taux de change de la période considérée. Se reporter à la rubrique 10, « Mesures financières non conformes aux IFRS et indicateurs de performance clés », du rapport de gestion pour le premier trimestre terminé le 30 juin 2023. Le résultat net (la perte nette) ajusté et le résultat net (la perte nette) ajusté par action (de base et dilué) sont des mesures financières non conformes aux IFRS. Se reporter à la rubrique 10, « Mesures financières non conformes aux IFRS et indicateurs de performance clés », du rapport de gestion pour le premier trimestre terminé le 30 juin 2023. InterTrade Systems Inc. (« InterTrade »), une filiale en propriété exclusive de la Société, représentant notre solution de collaboration dans la chaîne d’approvisionnement, a été vendue le 4 octobre 2022. À des fins de comparaison, la Société fournit les informations sur l’entité cédée avant la vente, en excluant les revenus et les revenus récurrents1 d’InterTrade pour le T1 2023, qui se sont chiffrés à 3,4 millions $ et à 3,2 millions $, respectivement.

À propos de mdf commerce inc.

mdf commerce inc. (TSX : MDF) rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (« SaaS ») qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde et leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos solutions d’approvisionnement électronique, de commerce électronique et de places de marché électroniques sont soutenues par une équipe solide et dévouée d’environ 650 employés basés au Canada, aux États-Unis, en Ukraine et en Chine. Pour plus d’informations, consultez notre site Web au mdfcommerce.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1 877 677-9088.

Déclarations prospectives

Dans le présent communiqué, « mdf commerce », la « Société » ou les termes « nous » et « notre/nos » désignent, selon le contexte, mdf commerce inc. seule ou mdf commerce inc. collectivement avec ses filiales et les entités dans lesquelles elle détient une participation économique.

Le présent communiqué est daté du 8 août 2023 et, à moins d’indication contraire, l’information fournie aux présentes l’est en date du 30 juin 2023 et pour le premier trimestre de 2024.

Certaines déclarations qui figurent dans le présent communiqué et dans les documents intégrés par renvoi constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations se rapportent à des événements à venir ou à la performance financière future de la Société et elles sous-tendent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs, connus ou non, qui pourraient faire en sorte que les résultats, les niveaux d’activité, la performance ou les réalisations réels de mdf commerce ou du secteur de la Société diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives de la Société. Ces facteurs peuvent inclure, notamment, les risques et incertitudes qui sont décrits plus en détail à la rubrique « Facteurs de risque et incertitudes » de la notice annuelle de la Société en date du 31 mars 2023 ainsi que dans la rubrique « Facteurs de risque et incertitudes » du rapport de gestion pour le premier trimestre terminé le 30 juin 2023 et ailleurs dans les documents que la Société dépose auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières.

Les déclarations prospectives sont habituellement signalées par des expressions comme « pouvoir », « devoir », « s’attendre à », « planifier », « anticiper », « avoir l’intention de », « croire », « estimer », « prévoir », « potentiel » ou « continuer » ou la forme négative de ces mots, ou par des variantes similaires. Ces déclarations ne constituent que des prévisions. Les déclarations prospectives se fondent sur les estimations, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction, que cette dernière estime être raisonnables à la date des présentes, et elles sont intrinsèquement assujetties à d’importantes incertitudes et éventualités d’ordre commercial, économique, concurrentiel et autres en ce qui a trait aux événements futurs; par conséquent, elles sont susceptibles de changer après cette date. Le lecteur ne doit pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, et l’information qu’elles contiennent pourrait ne pas être pertinente à toute autre date. Les événements et les résultats réels peuvent différer de manière significative. Nous ne pouvons garantir les résultats, les niveaux d’activité, la performance ou les réalisations futurs. Nous n’avons pas l’intention ni l’obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si les lois sur les valeurs mobilières en vigueur l’exigent.

Des renseignements additionnels sur mdf commerce, y compris les états financiers consolidés intermédiaires résumés aux 30 juin 2023 et 2022 et le rapport de gestion pour le premier trimestre terminé le 30 juin 2023 de la Société ainsi que sa dernière notice annuelle au 31 mars 2023, sont disponibles sur le site Web de la Société au www.mdfcommerce.com et ils ont été déposés sur le site SEDAR+ au www.sedarplus.com.

Mesures financières non conformes aux IFRS et indicateurs de performance clés

Les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités de la Société pour les trimestres terminés les 30 juin 2023 et 2022 ont été préparés conformément à la norme comptable internationale (« IAS ») 34, Information financière intermédiaire, en appliquant des principes comptables conformes aux Normes internationales d’information financière (les « IFRS »). Les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités n’incluent pas toutes les informations requises selon les IFRS pour des états financiers complets, en particulier les notes complémentaires.

La Société présente des mesures financières non conformes aux IFRS et des indicateurs de performance clés pour évaluer la performance opérationnelle. Ainsi, elle présente le résultat net (la perte nette) ajusté4, le résultat net (la perte nette) ajusté4 par action, le résultat net (la perte nette) avant intérêts, impôts et amortissement (le « BAIIA »)2, le BAIIA ajusté (la perte de BAIIA ajusté)2, la marge du BAIIA ajusté2 et certains revenus présentés selon un taux de change constant3 en tant que mesures non conformes aux IFRS, ainsi que les revenus récurrents1 et les revenus mensuels récurrents (les « RMR »)1 comme indicateurs de performance clés.

Ces mesures non conformes aux IFRS et indicateurs de performance clés n’ont aucune signification normalisée en vertu des IFRS, et il est peu probable qu’ils soient comparables à des mesures désignées de façon semblable présentées par d’autres sociétés. Le lecteur est avisé que la présentation de ces mesures vise à compléter, et non remplacer, l’analyse des résultats financiers conformément aux IFRS. La direction a recours tant aux mesures conformes aux IFRS qu’aux mesures non conformes aux IFRS dans le cadre de la planification, de la surveillance et de l’évaluation de la performance de la Société. Certaines informations à présenter additionnelles, y compris les définitions liées aux mesures financières non conformes aux IFRS, un rapprochement avec les mesures conformes aux IFRS les plus comparables, ainsi que les indicateurs de performance clés, ont été intégrées par renvoi et elles se trouvent dans le rapport de gestion pour le premier trimestre terminé le 30 juin 2023, dans la rubrique 10, « Mesures financières non conformes aux IFRS et indicateurs de performance clés ». Le rapport de gestion pour le premier trimestre terminé le 30 juin 2023 est accessible sur SEDAR+, à l’adresse www.sedarplus.com, ainsi que sur le site Web de la Société, www.mdfcommerce.com, sous l’onglet Investisseurs.

