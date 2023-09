MONTRÉAL, 19 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- mdf commerce inc. (« mdf commerce ») (TSX: MDF), un leader des technologies de commerce SaaS, publie aujourd’hui le résultat des votes des actionnaires pour l’élection des administrateurs lors de son assemblée annuelle et extraordinaire (l’« assemblée ») qui a eu lieu le mardi 19 septembre 2023.



Au total, 28 686 395 actions (approximativement 65,24 % des actions ordinaires émises et en circulation le 25 juillet 2023, date de clôture des registres afin de déterminer les actionnaires habiles à recevoir l’avis de convocation et à voter à l’assemblée) étaient représentées en personne ou par procuration à l’assemblée. Les candidats présentés à titre d’administrateurs à l’assemblée ont été dûment élus au conseil d’administration de mdf commerce par une majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés par procuration. Les voix exprimées par procuration se sont établies comme suit :

CANDIDATS

POUR ABSTENTION Nombre % Nombre % Mary-Ann Bell 24 478 707 86,91 % 3 686 478 13,09 % Pierre Chadi 27 133 697 96,34 % 1 031 488 3,66 % Luc Filiatreault 23 400 289 83,08 % 4 764 896 16,92 % Brian Nelson 26 079 774 92,60 % 2 085 411 7,40 % Martial Vincent 28 072 303 99,67 % 92 882 0,33 %



La Société confirme également l’approbation de toutes les options non attribuées aux termes de la limite actuelle de 10 % du régime d’option d’achat d’actions de la Société par une majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés par procuration.

À propos de mdf commerce inc.

mdf commerce inc. (TSX : MDF) rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (« SaaS ») qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde et leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos solutions d’approvisionnement électronique (anciennement « approvisionnement stratégique »), de commerce électronique et de places de marché électroniques sont soutenues par une équipe solide et dévouée d’environ 650 employés basés au Canada, aux États-Unis, en Ukraine et en Chine. Pour plus d’informations, consultez notre site Web au mdfcommerce.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1 877 677-9088.

Pour plus d’informations

Luc Filiatreault, président et chef de la direction

1 877 677-9088, poste 2004

luc.filiatreault@mdfcommerce.com

Deborah Dumoulin, chef des finances

1 877 677-9088, poste 2134

deborah.dumoulin@mdfcommerce.com

Brigitte Guay, directrice – communications corporatives

1 877 677-9088, poste 5123

brigitte.guay@mdfcommerce.com