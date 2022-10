Periscope de mdf commerce s'associe à Procurated pour apporter une solution améliorée sur la performance des fournisseurs du secteur public

MONTRÉAL, 27 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- mdf commerce inc. (TSX:MDF), un leader des technologies de commerce SaaS, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec Procurated, la plus grande plateforme de classement et d'évaluation des fournisseurs conçue pour le secteur public. Le partenariat apporte la première solution intégrée de source-to-pay et d’évaluation des fournisseurs des gouvernements locaux et étatiques des États-Unis. L'intégration entre les solutions Periscope ePro et Periscope Marketplace de mdf commerce avec Procurated fournira aux acheteurs des informations qu'ils pourront utiliser pour prendre de meilleures décisions d'approvisionnement lorsqu'ils évaluent les offres et les contrats d'achat ainsi que les catalogues.



« Au cours des 20 dernières années, les solutions de Periscope ciblent l’amélioration de l'efficacité et de la transparence des achats du secteur public », a déclaré Chris Van Beke, vice-président, stratégie d’approvisionnement électronique chez mdf commerce. « Nous sommes toujours à l’affut de technologies qui aideront nos clients à prendre les meilleures décisions lors de la sélection d'un fournisseur, et nous croyons que les évaluations des fournisseurs Procurated peuvent faire exactement cela. Nous sommes ravis d'annoncer ce partenariat et nous nous réjouissons de travailler ensemble pendant de nombreuses années à venir. »

Le fondateur et PDG de Procurated, David Yarkin, a déclaré : « En tant que responsable des achats d'un grand État, j'ai constaté moi-même que les gouvernements manquaient d'informations utiles et véridiques sur les performances passées d'un fournisseur. Lorsque nous avons lancé Procurated, nous nous sommes fixé un objectif simple mais extrêmement ambitieux : qu'aucun gouvernement ne choisisse un fournisseur peu performant. Avec plus de 40 000 avis sur la plateforme, ce jour arrive. Et grâce à ce partenariat avec Periscope, cela arrivera encore plus tôt, car des milliers d'acheteurs gouvernementaux pourront consulter nos données exclusives sur les performances des fournisseurs de manière pratique dans les outils Periscope qu'ils utilisent au quotidien. »

Grâce à cette intégration, les gouvernements étatiques et locaux utilisant les solutions Periscope ePro et Marketplace de mdf commerce peuvent facilement accéder aux évaluations des fournisseurs ainsi que laisser leurs avis. Les évaluations sur Procurated sont rédigées exclusivement par des acheteurs vérifiés des secteurs gouvernementaux, de l'enseignement supérieur et des organisations sans but lucratif. Contactez info@periscopeholdings.com ou community@procurated.com pour plus d'informations.

À propos de mdf commerce inc.

mdf commerce inc. (TSX : MDF) rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (SaaS) qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde, leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos plateformes d'approvisionnement électronique, de commerce électronique et de places de marché électroniques sont soutenues par une équipe solide et dévouée de plus de 700 employés basés au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour plus d’information, consultez notre site web au mdfcommerce.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1-877-677-9088.

À propos de Procurated

Procurated est la plus grande plateforme d’avis et d'évaluation des fournisseurs conçue pour le secteur public. Elle a été fondée en 2019 par l'ancien directeur des achats du Commonwealth de Pennsylvanie. Procurated est un outil entièrement gratuit pour les institutions gouvernementales et éducatives. Cela leur permet de trouver facilement les fournisseurs les mieux cotés et de lire des dizaines ou des centaines d'avis sur des entreprises spécifiques. À ce jour, 44 000 avis ont été rédigés par des acheteurs du secteur public sur la plateforme.

