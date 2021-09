San Diego Association of Governments (SANDAG) élargit son utilisation de sa solution de gestion du cycle de vie des contrats avec mdf commerce

MONTRÉAL, 02 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- mdf commerce inc. (TSX : MDF), un leader des technologies de commerce SaaS, annonce aujourd'hui que la San Diego Association of Governments (SANDAG), une agence gouvernementale régionale qui représente 18 villes et le comté de San Diego, prévoit élargir son utilisation de la plateforme pour inclure son programme pour petits fournisseurs et entreprises défavorisées et son programme d’attribution de subventions. En plus de l'accord existant de 10 ans avec mdf commerce pour sa solution complète de gestion du cycle de vie des contrats (CLM), SANDAG a mis en œuvre des fonctionnalités sur mesure de la suite d'approvisionnement stratégique de mdf commerce, ainsi que des modules de certification et de préqualification pour gérer son programme BENCH, axé sur la diversité et l'équité. SANDAG intégrera également son programme de subventions à la plateforme d'approvisionnement stratégique de mdf commerce.



« Nous sommes ravis de continuer à développer notre relation d'affaires avec mdf commerce », a déclaré Kelly Mikhail, gestionnaire des contrats et des achats chez SANDAG. « Leur solution sur mesure soutient notre objectif global d'efficacité en tant qu'organisation publique et nous permet de réduire nos processus manuels, d'améliorer nos processus d'approvisionnement et, ultimement, de générer des économies. Nous sommes heureux d'avoir pu utiliser le module de certification pour remplacer et intégrer notre programme BENCH, qui permet aux entreprises commerciales défavorisées et aux petites entreprises d’avoir plus facilement accès aux offres proposées par SANDAG. L'ajout de notre programme de subventions à la plateforme nous permettra de mieux gérer le nombre croissant de subventions et facilitera la participation et la collaboration des bénéficiaires potentiels. »

« Nous sommes fiers de cette collaboration croissante avec la San Diego Association of Governments », a déclaré Mark Eigenbauer, président de l'approvisionnement stratégique chez mdf commerce. « Cette annonce renforce notre position aux États-Unis, puisqu'elle représente une expansion importante sur le marché substantiel de la Californie et une croissance continue de notre réseau de plus de 3 500 acheteurs et de plus de 300 000 fournisseurs en Amérique du Nord. Cette importante collaboration contribuera à démontrer que notre solution d'approvisionnement stratégique offre une réelle valeur ajoutée et permet de réduire les coûts, d'améliorer l'efficacité, d'accroître la portée des fournisseurs, de favoriser l'adoption de politiques axées sur la diversité et d'améliorer la transparence globale du processus d'achat. »

À propos de mdf commerce inc.

mdf commerce inc. (TSX : MDF) rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (SaaS) qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde, leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos plateformes d'approvisionnement stratégique, de commerce unifié et de places de marché électroniques sont soutenues par une équipe solide et dévouée d’approximativement 800 employés basés au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour plus d’information, consultez notre site web au mdfcommerce.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1-877-677-9088.

