mdf commerce accueille Clément Gignac au sein de son conseil d'administration

À titre d’ex-ministre du Développement économique du Québec et économiste canadien renommé possédant une expertise financière et une vaste expérience, M. Gignac offrira des conseils d’une grande valeur alors que l'entreprise accélère sa croissance.



MONTRÉAL, 10 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- mdf commerce inc. (TSX: MDF), un leader des technologies de commerce SaaS, est heureux d’annoncer la nomination de Clément Gignac à titre de membre de son conseil d’administration. M. Gignac a été nominé lors de la réunion du conseil de la compagnie du 10 février 2021.

Clément Gignac est un expert de renommée internationale dans les domaines de l'économie et de la finance, ainsi qu’un conférencier recherché. Il est actuellement vice-président principal, placements et économiste en chef chez iA Groupe financier. En plus de sa carrière politique prolifique où il a été ministre du Développement économique et ministre des Ressources naturelles du gouvernement du Québec, il a également travaillé comme conseiller spécial du sous-ministre canadien des Finances et représenté le Canada dans l'un des quatre groupes de travail du G20. M. Gignac a également travaillé pour d’importantes institutions financières, dont la Banque Nationale du Canada, et fut invité à joindre des comités clés du Forum économique mondial ainsi que de la prestigieuse « Conference of Business Economists » de Washington.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Clément Gignac au sein du conseil d'administration. Ses connaissances approfondies des grandes tendances économiques et sa vaste expérience des marchés financiers seront d’inestimables atouts pour le succès à long terme de mdf commerce », a déclaré Gilles Laporte, président du conseil. « M. Gignac apporte également une expérience pratique dans de nombreux domaines pertinents pour notre entreprise. Ce mélange d'expertise financière et de savoir-faire pratique sera très utile pour soutenir la croissance de l'organisation ».

« Nous sommes honorés et très chanceux d'accueillir M. Gignac au sein du conseil d'administration de mdf commerce », a déclaré Luc Filiatreault, président et chef de la direction de mdf commerce. « Son engagement à contribuer ses vastes connaissances à mdf commerce nous aidera à développer le vaste potentiel de notre compagnie à mesure qu’elle poursuit sa croissance ».

À propos de mdf commerce inc.

mdf commerce inc. (TSX : MDF) rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (SaaS) qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde, leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos plateformes d'approvisionnement stratégique, de commerce unifié et de places de marché sont soutenues par une équipe solide et dévouée de plus de 600 employés basés au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour plus d’information, consultez notre site web au mdfcommerce.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1-877-677-9088.

Renseignements supplémentaires :

mdf commerce

André Leblanc

Vice-président, marketing et affaires publiques

Téléphone : +1 (514) 961-0882

Courriel : aleblanc@mdfcommerce.com