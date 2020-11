mdf commerce annonce la clôture de l'acquisition de Vendor Registry

MONTRÉAL, 20 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- mdf commerce inc. (« mdf commerce ») (TSX:MDF), un leader des technologies de commerce SaaS, est heureuse d’annoncer la clôture de la transaction précédemment annoncée le 2 novembre 2020, soit l’acquisition de Vendor Registry, Inc.



À propos de mdf commerce inc.

mdf commerce inc. (TSX : MDF), auparavant Technologies Interactives Mediagrif Inc., rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (SaaS) qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde, leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos plateformes d'approvisionnement stratégique, de commerce unifié et de places de marché sont soutenues par une équipe solide et dévouée de plus de 600 employés basés au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour plus d'information, consultez notre site web au mdfcommerce.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1-877-677-9088.

À propos de Vendor Registry, Inc.

Basé à Knoxville, au Tennessee, Vendor Registry dessert plus de 400 organismes publics et plus de 70 000 fournisseurs à travers les États-Unis. La mission de Vendor Registry est de simplifier le processus d'achat pour les villes, les pays, les services publics, l'enseignement supérieur et les commissions scolaires afin de générer de nouveaux revenus pour les vendeurs et les fournisseurs, de réduire les coûts pour les services d'achat gouvernementaux et institutionnels et de faire gagner un temps précieux à toutes les parties concernées.

Renseignements :

mdf commerce inc.

