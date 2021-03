mdf commerce devient un partenaire AWS du secteur public

MONTRÉAL, 24 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- mdf commerce inc. (TSX: MDF), un leader des solutions de technologies de commerce SaaS, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu la désignation de partenaire AWS du secteur public pour sa solution d'approvisionnement stratégique BidNet Direct pour sa migration réussie vers le cloud d’Amazon Web Services (AWS). La désignation de partenaire AWS du secteur public aide mdf commerce à mieux répondre aux besoins évolutifs des clients du secteur public et est entièrement alignée sur la vision de la compagnie consistant à promouvoir des solutions numériques innovantes dans le secteur de l'approvisionnement stratégique, comme des processus d'approvisionnement sans papier, des plateformes plus conviviales et des expériences en ligne personnalisées.



Pour rejoindre le réseau de partenaires d’AWS, mdf commerce a présenté des solutions uniques qui sont fournies aux partenaires du secteur public en utilisant les services d’AWS. Cette migration vers le cloud d’AWS garantit que les solutions fournies aux utilisateurs de BidNet Direct sont sécurisées, fiables et respectent les lois et réglementations locales en matière de résidence et de sécurité des données. Elle augmente également la capacité de la plateforme d'approvisionnement stratégique à poursuivre sa croissance sur le marché américain.

« Cette reconnaissance souligne l’engagement indéfectible de mdf commerce à répondre à des exigences uniques pour respecter des normes de fiabilité et de sécurité élevées pour les clients du secteur public à travers les États-Unis. Nous vivons à une époque où la fiabilité et la sécurité des données publiques sont plus importantes que jamais. Cette désignation de partenaire AWS du secteur public témoigne de nos efforts continus pour assurer la sécurité et le stockage de données localisées via l'infrastructure et les services cloud d’AWS », a déclaré Camil Rousseau, chef de la direction technologique chez mdf commerce.

« Le programme partenaire AWS du secteur public permet à mdf commerce de créer de nouvelles opportunités et des partenariats avec des clients du secteur public dans un environnement d'approvisionnement stratégique dynamique qui est plus actif que jamais », a ajouté Camil Rousseau.

Pour en savoir plus sur la manière dont BidNet Direct a amélioré les compétences techniques dans le secteur public via AWS, cliquez ici (disponible en anglais seulement).

À propos de mdf commerce inc.

mdf commerce inc. (TSX : MDF) rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (SaaS) qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde, leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos plateformes d'approvisionnement stratégique, de commerce unifié et de places de marché sont soutenues par une équipe solide et dévouée de plus de 600 employés basés au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour plus d’information, consultez notre site web au mdfcommerce.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1-877-677-9088.

