mdf commerce et Contentserv unissent leurs forces pour offrir une expérience de données produits unique à leurs clients

MONTRÉAL, 02 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- mdf commerce inc. (TSX:MDF), un leader des technologies de commerce SaaS, est heureux d'annoncer un partenariat entre sa plateforme de chaîne d'approvisionnement InterTrade et Contentserv, un leader mondial des plateformes d’expérience produit.



En combinant le catalogue de produits d'InterTrade et la solution intégrée de gestion de l’information produit (PIM) et de gestion des ressources multimédia (DAM) de Contentserv, les clients pourront facilement gérer et enrichir de grands volumes de données produits provenant de sources multiples. Ils seront en mesure de proposer un contenu produit de haute qualité et cohérent sur tous les canaux de vente, offrant ainsi une expérience produit exceptionnelle aux consommateurs finaux.

Le catalogue de produits d'InterTrade est utilisé par d’importants détaillants pour agréger des données détaillées et précises sur des produits provenant de nombreux fournisseurs, avant qu'ils n'entrent dans un système PIM. La solution PIM et DAM de Contentserv permet aux fabricants et aux détaillants d'enrichir, de valider, de gérer et de partager les données sur les produits de manière centralisée. Ce partenariat garantit aux deux parties un meilleur flux d'information de bout en bout pour les clients qui cherchent à réduire les délais de mise en marché, tout en améliorant l'efficacité et en multipliant les possibilités commerciales à l'échelle mondiale.

« S'associer à mdf commerce pour offrir la solution InterTrade à nos clients fut une décision facile pour nous. Notre solution PIM et DAM et la solution de catalogue de produits d'InterTrade sont complémentaires et permettent d’assurer un contenu produit précis, complet, pertinent et contextualisé afin de fournir une expérience produit omnicanale complète », a déclaré Florian Zink, PDG de Contentserv. « Nous sommes ravis de proposer une solution commerciale conviviale qui simplifiera le parcours de nos clients en matière de commerce électronique ».

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de nous associer à Contentserv, une plateforme d'expérience produit reconnue dans l'industrie », a déclaré Andreanne Simon, présidente de la chaîne d'approvisionnement chez mdf commerce. « Chez mdf commerce, nous cherchons constamment à trouver des moyens novateurs d'enrichir les expériences d'achat en ligne au niveau mondial ».

À propos de mdf commerce inc.

mdf commerce inc. (TSX : MDF) rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (SaaS) qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde, leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos plateformes d'approvisionnement stratégique, de commerce unifié et de places de marché sont soutenues par une équipe solide et dévouée de plus de 600 employés basés au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour plus d’information, consultez notre site web au mdfcommerce.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1-877-677-9088.

À propos de Contentserv

Contentserv aide les détaillants et marques à développer des expériences produit innovantes en exploitant le plein potentiel offert par les technologies de pointe. Notre vision est de faciliter le quotidien des spécialistes du marketing et des équipes produits en leur fournissant une plateforme avancée, complète et orientée sur les besoins d’affaires, mettant l’accent sur le retour sur investissement. En combinant la gestion de l’information produit (PIM), la gestion des données de référence (MDM) et la gestion de l’expérience marketing (MxM) sur une seule plateforme, Contentserv permet aux détaillants et responsables de marques d’offrir des expériences produits riches, pertinentes et émotionnelles qui excèdent les attentes de leurs clients. Pour plus d’informations : https://www.contentserv.com/

