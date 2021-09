mdf commerce étend son empreinte dans le secteur de l'approvisionnement électronique au Canada en intégrant huit nouvelles agences et municipalités à Terre-Neuve-et-Labrador

MONTRÉAL, 13 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- mdf commerce inc. (TSX : MDF), un leader des technologies de commerce SaaS, a annoncé aujourd'hui l'intégration de huit nouvelles agences et municipalités à la solution d'approvisionnement électronique merx du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador (GTNL), renforçant ainsi sa position de chef de file en approvisionnement électronique en Amérique du Nord. L'intégration rapide de nouvelles agences à la solution, lancée en novembre 2020, renforce la position de mdf commerce en tant que partenaire de confiance fournissant des solutions d'approvisionnement électronique à l'échelle de la province, qui seront bientôt enrichies par l'offre de Periscope Holdings.

Depuis l'intégration du GTNL, plus de 3 000 organisations de fournisseurs ont accédé à près de 900 appels d'offres, totalisant plus de 1 000 offres soumises via l'option de soumission électronique.

La plateforme d'approvisionnement électronique de mdf commerce gère efficacement l'ensemble des appels d'offres de ces agences et est conçue pour garantir la compétitivité, l'équité et la transparence des appels d'offres, tout en respectant les politiques publiques et la législation en vigueur. Les fournisseurs bénéficient de fonctionnalités de gestion de profil en libre-service, de notifications en temps opportun et d'un processus de soumission entièrement en ligne. Des sessions d'introduction virtuelles sont disponibles sur demande pour les nouveaux utilisateurs du système.

Les dernières agences ayant adhéré à la solution sont :

La chaîne d'approvisionnement des services de santé partagés de la province de Terre-Neuve-et-Labrador, qui dirige la chaîne d'approvisionnement des produits achetés et sous contrat pour l'ensemble des autorités sanitaires régionales, et le Centre d'information sur la santé de Terre-Neuve-et-Labrador;

WorkplaceNL, administrateur principal d'un système d'indemnisation des travailleurs sans égard à la faute, financé par l'employeur;

Le Collège de l'Atlantique Nord, l'un des plus grands réseaux d'enseignement postsecondaire et de formation professionnelle du Canada atlantique, comptant 17 campus et des universités et collèges techniques partenaires en Chine et au Qatar;

L'Université Memorial de Terre-Neuve, l'une des 20 meilleures universités de recherche au Canada, représentant 30 centres de recherche, cinq campus et plus de 19 000 étudiants. L'université, déjà cliente de longue date de mdf commerce, a accru son utilisation des capacités de sollicitation électronique avec l’efficacité additionnelle des appels d'offres électroniques.

Les nouvelles municipalités comprennent :

Corner Brook

Logy Bay-Middle Cove-Outer Cove

Point Leamington

Carbonear

« En lançant le nouveau système d'approvisionnement électronique, nous aidons l'ensemble des fournisseurs à faire affaire avec le gouvernement provincial et ce, dans un environnement convivial », a déclaré l'honorable Derrick Bragg, ministre responsable de l'Agence des marchés publics du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador.

« L'adoption de la plateforme d'approvisionnement électronique de mdf commerce par un large éventail d'organismes publics de Terre-Neuve-et-Labrador simplifie le processus d'approvisionnement et permet aux fournisseurs de toutes tailles de faire affaire avec la province », a déclaré Mark Eigenbauer, président de l'approvisionnement électronique chez mdf commerce. « Nous sommes heureux de constater les excellents résultats de notre partenariat avec le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, qui se rapproche de plus en plus de son objectif d’une source unique pour l'approvisionnement. »

À propos de mdf commerce inc.

mdf commerce inc. (TSX : MDF) rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (SaaS) qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde, leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos plateformes d'approvisionnement électronique, de commerce unifié et de places de marché électroniques sont soutenues par une équipe solide et dévouée d’approximativement 800 employés basés au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour plus d’information, consultez notre site web au mdfcommerce.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1-877-677-9088.

Renseignements supplémentaires :

mdf commerce

Mark Eigenbauer

Président, approvisionnement électronique

Numéro sans frais : 1-877-677-9088, #6250

Courriel : mark.eigenbauer@mdfcommerce.com

mdf commerce

André Leblanc

Vice-président, marketing et affaires publiques

Téléphone : +1 (514) 961-0882

Courriel : andre.leblanc@mdfcommerce.com