mdf commerce lance les Bourses jeunes entreprises en collaboration avec l'Association québécoise des technologies (AQT)

MONTRÉAL, 03 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- mdf commerce inc. (TSX:MDF), un leader des technologies de commerce SaaS, est fier d’annoncer le lancement d’un appel à candidatures pour les Bourses jeunes entreprises mdf commerce, dont l’objectif est de reconnaitre la contribution à la relance économique de 10 jeunes entreprises dans le secteur techno-numérique au Québec. mdf commerce et l’AQT sont heureuses de s’associer pour pouvoir offrir 10 bourses ainsi que deux ans d’adhésion à l’AQT et de l’accompagnement personnalisé offert par le réseau de l’AQT. mdf commerce offrira également trois séances d’une heure avec ses experts à chacun des gagnants afin qu’ils puissent discuter des meilleures pratiques dans des domaines tels que les communications, les ressources humaines, les ventes, le marketing ou tout autre sujet lié au développement des affaires.



Grâce à cette initiative conjointe, l’AQT et mdf commerce permettront à 10 entreprises de moins de cinq ans d’activités d’accéder à un large réseau bien établi de professionnels dans leur secteur et ainsi de maximiser leur visibilité auprès de leurs pairs et de partenaires potentiels, en plus d’obtenir une reconnaissance unique pour leurs efforts axés sur la relance économique.

Le jury sera composé de membres de l’AQT occupant des fonctions au sein de la haute direction de leurs entreprises. En plus d’évaluer des candidatures axées sur des projets favorisant la relance économique, les membres du jury tiendront compte d’entreprises faisant preuve d’inclusion et de diversité parmi leurs équipes, une valeur chère à mdf commerce et à l’AQT.

« Dans le contexte économique exceptionnel dans lequel nous avons été plongé depuis plus d’un an, nous avons observé des changements significatifs, tout particulièrement dans le secteur des technologies », a déclaré Luc Filiatreault, président et chef de la direction de mdf commerce. « La transformation numérique des entreprises s’est accélérée à tous les niveaux et a généré une créativité et une résilience sans précédent dans l’industrie : c’est cette ingéniosité hors du commun et cette volonté de contribuer positivement à un monde meilleur post-pandémie que mdf commerce souhaite mettre en lumière via l’initiative des Bourses jeunes entreprises ».

« Nous sommes très fiers de pouvoir lancer cet appel à candidatures et honorés que mdf commerce ait accepté de lancer ce mouvement qui vise à faire rayonner nos entreprises d’ici dans le secteur techno-numérique », a ajouté Nicole Martel, présidente-directrice générale de l’AQT. « Nous sommes parfaitement conscients que les entrepreneurs québécois ne manquent pas d’idées ni d’audace pour relever les défis économiques qui nous attendent; nous avons bien hâte de les faire découvrir à notre réseau et de les accompagner dans leur développement au cours des deux prochaines années. »

Pour plus de détails sur les critères d’admissibilité et pour déposer une candidature, consultez la page Bourse jeunes entreprises sur le site de l’AQT. La date limite pour déposer une candidature est le 28 mai 2021 et les gagnants seront annoncés le 17 juin 2021.

À propos de mdf commerce inc.

mdf commerce inc. (TSX : MDF) rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (SaaS) qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde, leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos plateformes d'approvisionnement stratégique, de commerce unifié et de places de marché sont soutenues par une équipe solide et dévouée de plus de 650 employés basés au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour plus d’information, consultez notre site web au mdfcommerce.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1-877-677-9088.

À propos de l’AQT

L’Association québécoise des technologies (AQT), l’incontournable réseau d’affaires des entreprises technos, procure aux dirigeantes et dirigeants un environnement stimulant et de classe mondiale propice à la croissance de leur entreprise et de l’industrie. Forte de ses 500 membres, elle les rassemble, leur permettant ainsi d’accroître la performance de leur organisation. Organisme à but non lucratif autofinancé, l’AQT représente l’ensemble de l’industrie auprès d’instances décisionnelles. L’AQT figure parmi le Top 10 des associations technos en Amérique du Nord.

Renseignements supplémentaires :

mdf commerce

André Leblanc

Vice-président, marketing et affaires publiques

Téléphone : +1 (514) 961-0882

Courriel : aleblanc@mdfcommerce.com

Association québécoise des technologies (AQT)

Carl André Lalancette

Adjoint exécutif et communications corporatives

Téléphone : 514 874-2667, poste 144

Courriel : calalancette@aqt.ca