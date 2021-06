mdf commerce présente ses résultats et ses perspectives pour le quatrième trimestre et l'exercice 2021

Une transformation qui progresse bien après un an



Le total des revenus pour le quatrième trimestre de l’exercice 2021 a affiché une croissance de 16,5 % d’un exercice à l’autre, passant de 18,9 millions $ à 22,0 millions $. Les solutions de commerce électronique ont affiché une croissance de 59 % et l’approvisionnement stratégique aux États-Unis, de 32 %.

Les revenus pour l’ensemble de l’exercice 2021 ont augmenté de 12,3 %, passant de 75,4 millions $ à 84,7 millions $. Les solutions de commerce électronique ont affiché une croissance de 107 % et l’approvisionnement stratégique aux États-Unis, de 20,8 %.

MONTRÉAL, 09 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- mdf commerce inc. (la « Société ») (TSX : MDF), un leader des technologies de commerce électronique de type logiciel-service (« SaaS »), a présenté ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l’ensemble de l’exercice 2021 terminé le 31 mars 2021. Les données financières sont exprimées en dollars canadiens, sauf indication contraire.

« L’exercice 2021 marque la première année complète de mise en œuvre de notre plan stratégique qui cible les efforts opérationnels et les investissements de la Société sur nos deux plateformes à forte croissance, soit le commerce unifié et l’approvisionnement stratégique. Des progrès énormes ont été réalisés sur de nombreux fronts, et nous sommes fiers de tout ce qui a été accompli par nos employés. L’innovation de nos produits, l’accélération des cycles de développement des produits, la mise en œuvre de notre plan de croissance organique, l’attraction et la rétention des meilleurs talents, le renforcement de l’équipe de direction, les changements au sein du conseil d’administration ainsi qu’un bilan plus solide sont autant de réalisations qui nous positionnent favorablement pour la deuxième année d’implantation », a déclaré Luc Filiatreault, président et chef de la direction de mdf commerce. « Nous avons pu observer une tendance de croissance excitante pour notre Société au cours du dernier trimestre de l’exercice 2021. Nous avons généré une solide croissance des revenus tout en investissant dans les fondations de notre Société pour soutenir notre plan de croissance agressif. Nous continuons à gagner de nouveaux clients et à exécuter d’importants déploiements pour nos clients existants. Nous sommes encouragés par la solide performance de notre plateforme d’approvisionnement stratégique basée aux États-Unis, et notre filière des ventes continue de se développer en tandem avec nos offres de produits. »

Résultats financiers du quatrième trimestre de l’exercice 2021

Les revenus pour le trimestre ont totalisé 22,0 millions $, en hausse de 16,5 % par rapport aux revenus de 18,9 millions $ du quatrième trimestre de l’exercice 2020. La tranche des revenus mensuels récurrents (« RMR »)1 du total des revenus s’est établie à 16,0 millions $, ou 72 % du total des revenus, comparativement à 15,4 millions $, ou 81 %, pour le trimestre correspondant de l’exercice 2020.

L’apport des trois plateformes d’activités aux revenus pour le trimestre se détaille comme suit :

Les revenus tirés de la plateforme de commerce unifié, qui englobe des solutions de collaboration dans la chaîne d’approvisionnement et de commerce électronique, se sont établis à 9,7 millions $, une hausse de 29,5 % par rapport à 7,5 millions $ pour la période correspondante de l’exercice précédent.

Le commerce électronique, qui comprend les solutions Orckestra et k-eCommerce, a représenté 6,5 millions $ des revenus du commerce unifié au cours du trimestre, en hausse de 2,4 millions $, ou 59,1 %, par rapport à 4,1 millions $ pour la période correspondante de l’exercice précédent. Les revenus tirés des services professionnels ont représenté 2,9 millions $ des revenus tirés du commerce électronique, en hausse de 143,9 % par rapport à 1,2 millions $ pour le quatrième trimestre de l’exercice 2020. L’augmentation des revenus tirés des services professionnels au cours du trimestre est liée aux déploiements pour d’importants clients.

La solution de collaboration dans la chaîne d’approvisionnement a représenté des revenus tirés du commerce unifié de 3,2 millions $, en baisse de 5,8 %, ou 0,2 million $, par rapport au quatrième trimestre de l’exercice précédent. La baisse des revenus est principalement attribuable à la réduction des activités de certains détaillants dans le contexte de la pandémie de COVID-19.



Les revenus tirés de la plateforme d’approvisionnement stratégique, qui comprend les solutions Merx, BidNet, governmentbids.com et ASC, se sont chiffrés à 8,7 millions $, soit une hausse de 15,4 % par rapport à 7,5 millions $ pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent.

La plateforme d’approvisionnement stratégique américaine a représenté des revenus de 4,4 millions $, soit une hausse de 32 %, ou 1,1 million $, par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent. La solution américaine BidNet a bénéficié d’agences gouvernementales additionnelles, ce qui a donné lieu à une hausse du nombre de fournisseurs payants, et de l’acquisition de Vendor Registry le 18 novembre 2021.



Les revenus tirés de la plateforme de places de marché électroniques, qui comprend Jobboom, The Broker Forum, Technologies Carrus, Polygon, Réseau Contact et Power Source Online, se sont établis à 3,6 millions $, en baisse de 6,7 %, ou 0,3 million $, par rapport à 3,9 millions $ pour le trimestre correspondant de l’exercice 2020. Les revenus tirés de Jobboom ont augmenté de 0,1 million $, contrebalancés par une baisse des revenus tirés de The Broker Forum, de Technologies Carrus et de Polygon totalisant 0,3 million $. La pandémie de COVID-19 a eu une incidence défavorable sur la plateforme de places de marché électroniques, puisque la plupart des solutions ont enregistré, sur une base comparative, une baisse des adhésions ou des volumes de transactions dans leurs secteurs respectifs.

Au quatrième trimestre de l’exercice 2021, la marge brute a atteint 13,5 millions $, ou 61,1 %, comparativement à 12,7 millions $, ou 67,2 %, pour le quatrième trimestre de l’exercice 2020. La diminution du pourcentage de marge brute est principalement attribuable aux investissements dans le développement et la mise en œuvre de solutions pour les clients, à la hausse des charges salariales et connexes découlant de l’effectif additionnel, ainsi qu’à la hausse des coûts liés à l’hébergement et aux licences des solutions infonuagiques.

Le total des charges d’exploitation s’est établi à 16,7 millions $ au quatrième trimestre de l’exercice 2021, comparativement à 14,9 millions $ au quatrième trimestre de l’exercice 2020, soit une hausse de 1,8 million $, ou 12,2 %. Les différences les plus notables sont les suivantes :

Les frais généraux et frais d’administration ont augmenté pour s’établir à 5,3 millions $ au quatrième trimestre de l’exercice 2021, comparativement à 3,4 millions $ au quatrième trimestre de l’exercice 2020, principalement en raison de la hausse des charges salariales et connexes découlant de l’augmentation des charges liées à l’effectif, aux primes et à la rémunération fondée sur des actions d’un total de 1,4 million $, ainsi que de la hausse de 0,6 million $ des coûts des services professionnels liés principalement au travail de conseillers externes pour aider la Société à mettre en œuvre ses initiatives stratégiques et son plan de transformation. Les frais généraux et frais d’administration comprennent également les coûts de recrutement et de restructuration. Ces augmentations de charges sont présentées déduction faite des subventions salariales fédérales de 0,1 million $ dans le contexte de la COVID-19.

Les frais de vente et de commercialisation ont totalisé 5,8 millions $ au quatrième trimestre de l’exercice 2021, comparativement à 4,8 millions $ au quatrième trimestre de l’exercice 2020. L’augmentation est principalement attribuable à une hausse de 0,6 million $ des charges salariales et connexes découlant de l’effectif additionnel.

La perte d’exploitation s’est établie à 3,3 millions $ pour le quatrième trimestre de l’exercice 2021, comparativement à une perte d’exploitation de 2,2 millions $ pour le quatrième trimestre de l’exercice 2020.

La Société a comptabilisé une perte nette de 2,9 millions $, ou une perte par action de base et diluée de 0,12 $, au quatrième trimestre de l’exercice 2021, comparativement à une perte nette de 6,8 millions $, ou une perte par action de base et diluée de 0,45 $, au trimestre correspondant de l’exercice 2020.

Le BAIIA ajusté2 s’est chiffré à 0,2 million $ pour le quatrième trimestre de l’exercice 2021, comparativement à 0,7 million $ pour le quatrième trimestre de l’exercice 2021. Le BAIIA ajusté2 a diminué d’un exercice à l’autre en raison d’une hausse des investissements essentiels dans les activités, les ventes et la commercialisation, la recherche et le développement et les services professionnels pour soutenir les importants contrats de déploiement. Comme les déploiements s’intensifieront au cours des prochains trimestres, les charges liées aux services professionnels devraient demeurer élevées, et la Société prévoit continuer d’effectuer des investissements essentiels afin d’améliorer l’extensibilité à mesure qu’elle croîtra.

Le 15 mars 2021, la Société a complété un placement par voie de prise ferme, en vertu duquel 5 517 242 actions ordinaires de la Société ont été vendues au prix de 14,50 $ par action ordinaire pour un produit brut total de 80 millions $.

« mdf commerce est en féroce concurrence pour saisir les opportunités émergentes dans nos deux plateformes à forte croissance, soit le commerce unifié et l’approvisionnement stratégique », a déclaré Luc Filiatreault. « Nous avons des approches créatives pour surmonter les frictions liées à la croissance à mesure que nous acquérons de nouveaux clients. Par exemple, nous attirons des talents en génie logiciel qui se font de plus en plus rares en tirant parti de nos réseaux internationaux, en particulier en Ukraine où nous avons déjà un bureau et des ressources technologiques. »

Résultats de l’ensemble de l’exercice 2021

Pour l’ensemble de l’exercice 2021, les revenus ont totalisé 84,7 millions $, soit une hausse de 12,3 % par rapport à 75,4 millions $ pour l’exercice 2020.

La plateforme de commerce unifié a généré des revenus de 37,3 millions $ pour l’exercice 2021, en hausse de 11,9 millions $, ou 47,0 %, par rapport à des revenus de 25,4 millions $ pour l’exercice précédent. Les solutions de commerce électronique au sein de la plateforme de commerce unifié ont connu une croissance de 107 %, passant de 11,7 millions $ à 24,5 millions $.

La plateforme d’approvisionnement stratégique a généré des revenus de 32,7 millions $, une augmentation de 7,8 %, ou 2,4 millions $, par rapport à 30,3 millions $ pour l’exercice 2020. En faisant l’acquisition de Vendor Registry au cours de l’exercice 2021, la Société a accru son empreinte géographique dans le réseau américain de l’approvisionnement stratégique et a favorisé la croissance des revenus, les revenus du réseau américain de l’approvisionnement stratégique ayant augmenté de 20,8 % d’un exercice à l’autre.

La plateforme des places de marché électroniques a généré des revenus de 14,7 millions $ pour l’exercice 2021, un recul de 5,0 millions $, ou 25,3 %, par rapport aux revenus de 19,7 millions $ pour l’exercice précédent. La vente de LesPAC le 11 juin 2019 représente une diminution de 2,2 millions $ d’un exercice à l’autre, tandis que la diminution restante est principalement attribuable au nombre moins élevé de membres qui ont utilisé ces places de marchés en raison de l’incidence négative de la pandémie de COVID-19.

Le total des RMR1 pour l’exercice 2021 a représenté 64,4 millions $, ou 76 % du total des revenus, pour l’exercice 2021, contre 58,7 millions $, ou 77 % du total des revenus, pour l’exercice 2020.

La perte nette de l’exercice 2021 s’est chiffrée à 7,6 millions $, ou une perte par action de base et diluée de 0,38 $, comparativement à une perte nette de 5,8 millions $, ou une perte par action de base et diluée de 0,39 $, pour l’exercice 2020.

Le total du BAIIA ajusté2 pour l’exercice 2021 s’est établi à 5,7 millions $, comparativement à 10,3 millions $ pour l’exercice 2020. La baisse du BAIIA ajusté2 est liée aux investissements essentiels continus, à la croissance de l’effectif dans les secteurs de la vente, du marketing et des ressources humaines pour favoriser notre croissance et aux services professionnels associés aux stratégies de croissance.

Au cours de l’exercice 2021, les charges salariales et connexes ont été contrebalancées par les subventions salariales de 3,4 millions $ provenant du programme d’aide que le gouvernement du Canada a mis en place le 27 mars 2020 dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Au 31 mars 2021, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société figurant au bilan se chiffraient à 110 millions $.

« Avec la clôture de trois financements par voie de prise ferme, une nouvelle facilité de prêt basée sur le RMR1 et le remboursement de la dette à long terme au cours de l’année, nous avons été en mesure de considérablement renforcer notre situation financière, tout en gérant efficacement la structure du capital », a déclaré Deborah Dumoulin, chef de la direction financière. « Nous avons maintenant du capital disponible pour mettre en œuvre les éléments clés de notre plan de transformation, y compris les fusions et acquisitions, tout en visant à maximiser le rendement du capital investi pour les actionnaires. »

Perspectives

La tendance mondiale du commerce en ligne, qui s’est accélérée avec la pandémie de COVID-19, a changé le rythme auquel les entreprises mettent en œuvre de nouvelles infrastructures de commerce numérique ou des infrastructures mises à niveau. Cette accélération se reflète dans les nouveaux déploiements de solutions de commerce électronique de mdf commerce et dans l’augmentation des revenus du trimestre et de l’ensemble de l’exercice. La direction croit que les tendances favorisant le commerce en ligne devraient se poursuivre dans un avenir prévisible, à mesure que les sociétés continuent de mettre à jour et moderniser leurs infrastructures de commerce, ce qui offrira à la Société des occasions relatives à la croissance et la conversion de son pipeline, même si la pandémie de COVID-19 commence à s’estomper.

«Nous continuerons à investir dans nos plateformes principales, le commerce unifié et l'approvisionnement stratégique, afin de conquérir de nouvelles parts de marché et d'améliorer l'évolutivité des opérations à mesure que continuons à nous développer», a déclaré Luc Filiatreault, président et chef de la direction.

Pour l’exercice 2021, le BAIIA ajusté2 s’est chiffré à 5,7 millions $, ce qui représente une marge de 6,8 %, comparativement à 10,3 millions $ et à une marge de 13,7 % pour l’exercice 2020. Bien que la pandémie ait permis à la Société de tirer parti de l’accélération de la numérisation du commerce grâce à nos deux plateformes à forte croissance – commerce unifié et approvisionnement stratégique – un de ses effets inattendus a été son incidence sur la demande pour les talents en technologies. La demande pour les programmeurs et les développeurs s’est multipliée de façon exponentielle, atteignant des niveaux jamais vus, alors que les entreprises cherchent à accélérer leur transformation numérique et à développer leurs capacités en matière de commerce électronique. La concurrence pour ces ressources est mondiale et elle se traduit par une hausse des coûts de la main-d’œuvre à des niveaux inattendus pour les sociétés de technologie. Au cours du dernier exercice, l’incidence de cette demande extraordinaire pour les talents a contribué à une compression de nos marges, qui pourraient varier d’un trimestre à l’autre. Dans l’avenir, notre défi sera de trouver le juste équilibre, en contrôlant les coûts liés aux salaires tout en demeurant dans la course pour tirer parti de l’éventail d’occasions découlant de cette accélération du marché.

Gouvernance

Dans le cadre de son examen continu de ses pratiques de gouvernance, et comme l’ont fait de nombreuses autres sociétés ouvertes, le conseil d’administration de la Société a décidé d’adopter i) un règlement sur les préavis (le « règlement sur les préavis ») et ii) un règlement sur la sélection des forums (le « règlement sur la sélection des forums » et, avec le « règlement sur les préavis », les « règlements »). Les règlements prennent effet et sont entièrement en vigueur à la date des présentes, et le règlement sur les préavis s’appliquera à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société, qui aura lieu le 15 septembre 2021 (l’« assemblée des actionnaires »). Conformément aux lois applicables, les règlements seront soumis à l’approbation des actionnaires à l’assemblée des actionnaires. Si l’un des règlements (ou les deux) n’est pas confirmé par voie de résolution ordinaire des actionnaires à l’assemblée des actionnaires, celui-ci sera annulé, et il ne sera plus en vigueur après la fin de l’assemblée des actionnaires. Le libellé intégral des règlements sera disponible sur le profil SEDAR de la Société à l’adresse www.sedar.com et sur son site Web à l’adresse www.mdfcommerce.com.





SOMMAIRE DES RÉSULTATS CONSOLIDÉS

Trimestres terminés les

31 mars Exercices terminés les

31 mars En milliers de dollars canadiens sauf les données par action

2021 2020 2021 2020 $ $ $ $ Revenus 22 030 18 917 84 719 75 428 BAIIA ajusté2 221 660 5 746 10 341 (Perte) résultat d’exploitation (3 284 ) (2 210 ) (6 791 ) 559 Dépréciation d’actifs, déduction faite des impôts connexes – (5 307 ) – (5 307 ) Perte nette (2 858 ) (6 758 ) (7 591 ) (5 752 ) Perte ajustée3 (2 858 ) (1 451 ) (7 591 ) (362 ) Perte ajustée par action3 (de base et diluée) (0,12 ) (0,10 ) (0,38 ) (0,03 ) Perte par action (de base et diluée) (0,12 ) (0,45 ) (0,38 ) (0,39 ) Nombre moyen pondéré d’actions en circulation de base et dilué (en milliers) 23 874 15 052 19 752 14 915



RAPPROCHEMENT DU BAIIA AJUSTÉ2 ET DE LA PERTE NETTE

Trimestres terminés les

31 mars Exercices terminés les

31 mars En milliers de dollars canadiens

2021 2020 2021 2020 $ $ $ $ Perte nette (2 858 ) (6 758 ) (7 591 ) (5 752 ) Dépréciation d’actifs – 7 221 – 7 221 Recouvrement d’impôts (704 ) (1 890 ) (1 618 ) (1 515 ) Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels 1 155 1 264 4 217 3 474 Amortissement des actifs incorporels d’acquisition 1 014 934 3 815 2 816 Amortissement des actifs au titre de droits d’utilisation 437 483 1 735 1 665 Amortissement des frais de financement reportés 57 10 135 39 Intérêts sur les obligations locatives 91 105 381 380 Intérêts sur la dette à long terme 9 291 536 892 Revenus d’intérêts (50 ) – (61 ) – BAIIA (849 ) 1 660 1 549 9 220 Perte (gain) de change 171 (1 188 ) 1 427 (788 ) Perte à la cession d’une filiale – – – 83 Charge de rémunération fondée sur des actions 124 – 467 – Coûts de restructuration 723 97 1 966 1 400 Frais connexe à l’acquisition 52 91 337 426 BAIIA ajusté2 221 660 5 746 10 341



RAPPROCHEMENT DE LA PERTE NETTE ET DE LA PERTE AJUSTÉE3

Trimestres terminés les

31 mars Exercices terminés les

31 mars



En milliers de dollars canadiens

2021 2020 2021 2020 $ $ $ $ Perte nette (2 858 ) (6 758 ) (7 591 ) (5 752 ) Perte sur cession d’une filiale – – – 83 Dépréciation d’actifs, déduction faite des impôts connexes – 5 307 – 5 307 Perte ajustée3 (2 858 ) (1 451 ) (7 591 ) (362 ) Perte par action (de base et diluée) (0,12 ) (0,45 ) (0,38 ) (0,39 ) Perte ajustée par action3 (de base et diluée) (0,12 ) (0,10 ) (0,38 ) (0,03 )



À propos de mdf commerce inc.

mdf commerce inc. (TSX : MDF) rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (« SaaS ») qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde et leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos plateformes d’approvisionnement stratégique et de commerce unifié et nos places de marché électroniques sont soutenues par une équipe solide et dévouée d’environ 700 employés basés au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour plus d’informations, consultez notre site Web au mdfcommerce.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1 877 677-9088.

Déclarations prospectives

Dans le présent communiqué, « mdf commerce », la « Société » ou les termes « nous » et « notre/nos » désignent, selon le contexte, mdf commerce inc. ou mdf commerce inc. collectivement avec ses filiales et les entités dans lesquelles elle détient une participation économique. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, à moins d’indication contraire.

Le présent communiqué est daté du 9 juin 2021 et, à moins d’indication contraire, l’information fournie aux présentes l’est en date du 31 mars 2021, soit la fin du plus récent exercice de la Société.

Certaines déclarations qui figurent dans le présent communiqué et dans les documents intégrés par renvoi constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations se rapportent à des événements à venir ou à la performance financière future de la Société et elles sous-tendent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs, connus ou non, qui pourraient faire en sorte que les résultats, les niveaux d’activité, la performance ou les réalisations réels de mdf commerce ou du secteur de la Société diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives de la Société. Ces facteurs peuvent comprendre sans s’y limiter, les risques et incertitudes qui sont décrits en détail dans la section « Facteurs de risque et incertitudes » de la notice annuelle de la Société en date du 9 juin 2021. Les déclarations prospectives sont habituellement signalées par des expressions comme « pouvoir », « devoir », « s’attendre à », « planifier », « anticiper », « avoir l’intention de », « croire », « estimer », « prévoir », « potentiel » ou « continuer » ou la forme négative de ces mots, ou par des variantes similaires. Ces déclarations ne constituent que des prévisions. Les déclarations prospectives se fondent sur les estimations, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction, que cette dernière estime être raisonnables à la date des présentes, et elles sont intrinsèquement assujetties à d’importantes incertitudes et éventualités d’ordre commercial, économique, concurrentiel et autres en ce qui a trait aux événements futurs; par conséquent, elles sont susceptibles de changer après cette date. Le lecteur ne doit pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, et l’information qu’elles contiennent pourrait ne pas être pertinente à toute autre date. Les événements et les résultats réels peuvent différer de manière significative. Nous ne pouvons garantir les résultats, les niveaux d’activité, la performance ou les réalisations futurs. Nous n’avons pas l’intention ni l’obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si les lois sur les valeurs mobilières en vigueur l’exigent.

Des renseignements additionnels sur mdf commerce, y compris les états financiers consolidés annuels audités et le rapport de gestion les plus récents de la Société ainsi que sa dernière notice annuelle, sont disponibles au www.mdfcommerce.com et ils ont été déposés sur le site SEDAR au www.sedar.com .

Mesures financières non conformes aux IFRS et indicateurs de performance clés

Les états financiers consolidés annuels de la Société pour les exercices terminés le 31 mars 2021 et le 31 mars 2020 ont été préparés conformément aux Normes internationales d’information financière (« IFRS »).

Au quatrième trimestre de l’exercice 2021, la Société a modifié la définition du BAIIA ajusté pour tenir compte des frais connexes à l’acquisition et des coûts de restructuration. Les chiffres comparatifs avant le 31 mars 2021 ont été retraités afin que leur présentation soit conforme à celle de la période considérée. Le BAIIA ajusté est calculé comme le résultat (la perte) avant intérêts, impôts et amortissement (le « BAIIA »), ajusté pour tenir compte du gain (de la perte) de change, du gain (de la perte) sur cession d’une filiale, de la rémunération au titre du plan d’achat d’actions, des frais connexes à l’acquisition et des coûts de restructuration. Se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS et indicateurs de performance clés » du rapport de gestion pour le quatrième trimestre terminé le 31 mars 2021.

La Société présente des mesures de la performance financière non conformes aux IFRS et des indicateurs de performance clés pour évaluer la performance opérationnelle. La Société présente le résultat (la perte) ajusté, le résultat (la perte) ajusté par action, le résultat net (la perte nette) avant intérêts, impôts et amortissement (le « BAIIA ») et le BAIIA ajusté à titre de mesures non conformes aux IFRS, et les revenus mensuels récurrents à titre d’indicateur de performance clé. Ces mesures non conformes aux IFRS et indicateurs de performance clés n’ont pas de signification normalisée en vertu des IFRS. Il est donc peu probable qu’ils puissent être comparés à des mesures semblables présentées par d’autres entreprises. Le lecteur est avisé que la présentation de ces mesures vise à compléter, et non remplacer, l’analyse des résultats financiers établis conformément aux IFRS. La direction a recours tant aux mesures conformes aux IFRS qu’aux mesures non conformes aux IFRS dans le cadre de la planification, de la surveillance et de l’évaluation de la performance de la Société. Les expressions et les définitions liées aux mesures non conformes aux IFRS, un rapprochement avec les mesures conformes aux IFRS les plus comparables, ainsi que les indicateurs de performance clés sont présentés dans la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS et indicateurs de performance clés » du rapport de gestion pour le quatrième trimestre terminé le 31 mars 2021.

