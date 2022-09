mdf commerce publie le résultat des votes des actionnaires à l'élection de ses administrateurs

MONTRÉAL, 20 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- mdf commerce inc. (« mdf commerce ») (TSX: MDF), un leader des technologies de commerce SaaS, publie aujourd’hui le résultat des votes des actionnaires pour l’élection des administrateurs lors de son assemblée générale annuelle (l’« assemblée ») qui a eu lieu le mardi, 20 septembre 2022.

22 306 999 actions (approximativement 50,73 % des actions ordinaires émises et en circulation le 26 juillet 2022, date de clôture des registres afin de déterminer les actionnaires habiles à recevoir l’avis de convocation et à voter à l’assemblée) étaient représentées en personne ou par procuration à l’assemblée. Les candidats présentés à titre d’administrateurs à l’assemblée ont été dûment élus au conseil d’administration de mdf commerce par une majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés par procuration. Les voix exprimées à cet effet se sont établies comme suit :

CANDIDATS

POUR CONTRE Nombre % Nombre % Mary-Ann Bell 19 274 209 89,60 % 2 236 505 10,40 % Pierre Chadi 21 367 328 99,33 % 143 386 0,67 % Christian Dumont 12 739 883 59,23 % 8 770 831 40,77 % Lester Fernandes 21 367 216 99,33 % 143 498 0,67 % Luc Filiatreault 18 437 166 85,71 % 3 073 548 14,29 % Brian Nelson 21 236 928 98,73 % 273 786 1,27 % Zoya Shchupak 12 966 976 60,28 % 8 543 738 39,72 %

Mme Catherine Roy, M. Gilles Laporte et M. Jean-François Sabourin n’ont pas présenté leur candidature pour réélection lors de l’assemblée.

À propos de mdf commerce inc.

mdf commerce inc. (TSX: MDF) rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (SaaS) qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde et leur offrent la possibilité de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos plateformes d’approvisionnement stratégique et de commerce unifié et nos places de marché électroniques sont soutenues par une équipe solide et dévouée de plus de 800 employés au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour obtenir plus d’information, consultez notre site Web au mdfcommerce.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1-877-677-9088.

