Déclaration de Transparence d'un Actionnaire de MDxHealth

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – INFORMATION RÉGLEMENTÉE

7 AVRIL 2023, 16h30 EDT/22h30 CET

IRVINE, CA, et HERSTAL, BELGIQUE – le 7 avril 2023 – MDxHealth SA (Nasdaq et Euronext Brussels: MDXH) (la "Société" ou "mdxhealth"), une société de diagnostic moléculaire de précision, annonce aujourd'hui conformément à l'article 14 de la loi du 7 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses (la "Loi sur la Transparence"), qu'elle a reçu la notification suivante.

La Société a été notifiée que le nombre d'actions à l'égard desquelles Valiance Asset Management Limited peut exercer des droits de vote est passé passivement sous le seuil de 10% des actions et des droits de vote en circulation de mdxhealth le 7 février 2023. Il résulte notamment de la notification introduite par Valiance Asset Management Limited, qui a notifié seule, qu'un total de 20.931.094 actions de mdxhealth, représentant 7,96% des 262.880.936 actions et droits de vote en circulation de mdxhealth, est détenu par les entités suivantes : Valiance Holdings Limited, une société de Guernesey faisant partie de la structure de Valiance ; Valiance Life Sciences Growth Investment Fund SICAV-SIF, un fonds luxembourgeois avec plusieurs investisseurs externes ; et TopMDx Ltd, un fonds à capital fixe exempté enregistré dans les îles Vierges britanniques avec plusieurs investisseurs externes. La notification indique également que le gestionnaire d'investissement, Valiance Asset Management Limited, qui n'est pas une entité contrôlée, peut exercer les droits de vote à sa discrétion pour chacune de ces trois entités.

Pour plus d'informations, il est fait référence à l'information publiée sur le site internet de mdxhealth (http://www.mdxhealth.com/investors/shareholder-information).

Conformément à la Loi sur la Transparence et aux statuts de la Société, une notification à la Société et à l'Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA) est requise de la part de toutes personnes physiques et morales dans chaque cas où le pourcentage de droits de vote attachés aux titres détenus par ces personnes dans la Société atteint, dépasse ou tombe en dessous du seuil de 3 %, 5 %, 10 %, et chaque multiple ultérieur de 5 %, du nombre total de droits de vote dans la Société.

À propos de mdxhealth®

Mdxhealth est une société spécialisée dans le diagnostic de précision à un stade commercial qui fournit des informations pratiques en matière de diagnostic moléculaire qui permettent de personnaliser le diagnostic et le traitement de cancers. Les tests de la Société sont basés sur des technologies génétiques, épigénétiques (méthylation) et moléculaires diverses brevetées. Ces tests aident les médecins à diagnostiquer des cancers urologiques et à pronostiquer le risque de résurgence. Le siège européen de la Société est basé à Herstal, en Belgique, et son laboratoire est situé à Nimègue, aux Pays-Bas. Le siège set son laboratoire aux États-Unis sont basés à Irvine, en Californie avec des opérations de laboratoire supplémentaires à Plano, au Texas. Pour obtenir plus d’informations, consultez le site mdxhealth.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux : twitter.com/mdxhealth, facebook.com/mdxhealth et linkedin.com/company/mdxhealth.

