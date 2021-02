Déclarations de Transparence d'Actionnaires de MDxHealth

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – INFORMATION RÉGLEMENTÉE

IRVINE, CA, et HERSTAL, BELGIQUE – le 3 février 2021 – MDxHealth SA (Euronext Brussels: MDXH) (la "Société" ou "MDxHealth"), une société de diagnostic moléculaire innovante en phase de commercialisation, annonce aujourd'hui conformément à l'article 14 de la loi du 7 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses (la "Loi sur la Transparence"), qu'elle a reçu les notifications de participations significatives suivantes suite à l'augmentation de capital annoncée le 21 janvier 2021 et réalisée le 26 janvier 2021.

Soleus Capital Management, L.P. a notifié à MDxHealth, que le nombre total d'actions pour lesquelles Soleus Capital Management, L.P. peut exercer des droits de vote a activement dépassé le seuil de 5 % des actions et droits de vote en circulation de MDxHealth le 26 janvier 2021. Il résulte notamment de la notification de Soleus Capital Management, L.P. qu'un total de 6.300.000 actions de MDxHealth, représentant 5,32% des 118.469.226 actions et droits de vote en circulation de MDxHealth, est détenu par l'intermédiaire de Soleus Capital Master Fund, L.P. La notification indique également que les droits de vote attachés aux actions sont exercés par le conseiller en investissement Soleus Capital Management, L.P., une limited partnership constituée du Delaware, à sa discrétion, en l'absence d'instructions spécifiques, que Soleus Capital Master Fund, L.P. est une limited partnership constituée aux îles Caïmans, que Soleus Capital Management, L.P. est contrôlée par un seul general partner, Soleus GP, LLC, une société à responsabilité limitée du Delaware, et que Soleus GP, LLC est contrôlée par son seul membre, M. Guy Levy.

Biovest NV a notifié à MDxHealth, que le nombre total d'actions pour lesquelles Biovest NV peut exercer des droits de vote est passivement tombé en dessous du seuil de 10% des actions et droits de vote en circulation de MDxHealth le 26 janvier 2021. Il résulte notamment de la notification de Biovest NV qu'un total de 11.090.257 actions de MDxHealth, représentant 9,36% des 118.469.226 actions et droits de vote en circulation de MDxHealth, est détenu par Biovest NV. La notification indique également que Rudi Marien contrôle Biovest NV, que Biovest NV a participé à l'augmentation de capital du 26 janvier 2021, et qu'avant l'augmentation de capital, Biovest NV détenait 9.979.146 actions sur un total de 90.691.449 actions (11%).

Pour plus d'informations, il est fait référence à l'information publiée sur le site internet de MDxHealth (http://www.mdxhealth.com/investors/shareholder-information).

En vertu de la Loi sur la Transparence et des statuts de la Société, une notification à la Société et à l'Autorité belge des marchés financiers (FSMA) est requise par toutes les personnes physiques et morales dans chaque cas où le pourcentage des droits de vote attachés aux titres détenus par ces personnes dans la Société atteint, dépasse ou tombe en dessous du seuil de 3 %, 5 %, 10 %, et tout multiple ultérieur de 5 %, du nombre total de droits de vote dans la Société.

