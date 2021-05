MDxHealth Annonce un Projet Favorable de Couverture par Medicare pour pour le Test SelectMDx pour le Cancer de la Prostate

Communiqué de presse



IRVINE, CA, et HERSTAL, BELGIQUE – 07:00 HEC 21 May 2021 – MDxHealth SA (Euronext Brussels: MDXH) (la "Société" ou "MDxHealth"), une société spécialisée dans le diagnostic moléculaire en phase de commercialisation, annonce que Palmetto GBA, un Medicare Administrative Contractor (MAC) qui évalue les technologies de diagnostic moléculaire dans le cadre de son programme MolDx, a publié un projet fondamental de Local Coverage Determination (LCD) pour les biomarqueurs destinés à la stratification des patients présentant un risque accru de cancer de la prostate. Le projet fondamental de LCD identifie les preuves supportant l'utilité clinique du test SelectMDx® pour le cancer de la prostate et, une fois finalisé, soutiendrait la couverture du test pour les patients Medicare qualifiés à travers les États-Unis.

“Nous sommes heureux que Medicare ait fait ce pas important vers la couverture de SelectMDx - un test qui peut aider à améliorer la disposition des hommes à risque de cancer agressif de la prostate", a déclaré Michael McGarrity, CEO de MDxHealth. La couverture de Medicare, associée à l'inclusion récente de notre test SelectMDx dans les directives 2020 du National Comprehensive Cancer Network (NCCN) pour la détection précoce du cancer de la prostate, valide encore davantage l'utilisation de SelectMDx pour fournir aux cliniciens des informations exploitables, améliorant ainsi de manière significative la détection précoce du cancer de la prostate cliniquement significatif ".

Le projet de LCD peut être trouvé ici, et le projet d'article de couverture peut être trouvé ici.

À propos de MDxHealth®

MDxHealth est une société de soins de santé innovante à un stade commercial qui fournit des informations pratiques en matière de diagnostic moléculaire qui permettent de personnaliser le diagnostic et le traitement du cancer. Les tests de la Société sont basés sur une technologie génétique et épigénétique (méthylation) brevetée et sur d’autres technologies moléculaires. Ces tests aident les médecins à diagnostiquer des cancers urologiques, à pronostiquer le risque de résurgence et à prédire la réponse à une thérapie spécifique. Le siège européen de la Société est basé à Herstal, en Belgique, et son laboratoire est situé à Nimègue, aux Pays-Bas. Le siège et son laboratoire américains sont basés à Irvine, en Californie. Pour obtenir plus d’informations, consultez mdxhealth.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux : twitter.com/mdxhealth, facebook.com/mdxhealth et linkedin.com/company/mdxhealth.

