MDxHealth : Financial Reports

Il est important de souligner les développements suivants pour mdxhealth en 2022, qui mettent tous en évidence et reflètent l'engagement que nous avons pris sur notre concentration et notre exécution, ce qui servira de base à notre succès et à notre croissance à l'avenir :

Quand j'ai rejoint mdxhealth en 2019, il était clair que la société disposait de technologies clés bénéficiant d'une validation clinique et scientifique bien établie, en plus d'un laboratoire de classe mondiale capable d'évoluer et de se développer. Une restructuration complète de notre discipline opérationnelle et de notre exécution commerciale était cependant nécessaire. Au cours des 3 dernières années, nous avons mis en place une équipe de vente exceptionnelle ainsi qu'une approche rigoureuse de la gestion des dépenses, et avons ouvert la voie à la rentabilité.

2022 a été une année de profonds changements pour mdxhealth. Nous avons entamé l'année avec un seul produit générant pratiquement l'ensemble des revenus de la société : notre test Confirm mdx. Et nous avons finalement clôturé l'année 2022 avec une gamme élargie de 4 tests, tous théoriquement capables d'assurer les revenus de 2023. Cette évolution reflète notre détermination de nous imposer comme une société en forte croissance, capable de générer des revenus et bénéfices durables.

Sciences. Cet achat a permis d'élargir et de consolider notre circuit commercial, qui compte désormais 70 représentants sur le terrain et plus de 50 représentants directs. Nous sommes convaincus que ce réseau peut continuer à mettre en œuvre d'autres initiatives stratégiques de croissance à mesure que nous progressons. Par conséquent, mdxhealth dispose désormais de la gamme la plus complète en matière de cancer de la prostate, tous nos tests de dépistage du cancer de la prostate étant inclus dans les lignes directrices du National Comprehensive Cancer Network (NCCN).

Nous avons bénéficié d'une aide pour nos initiatives de croissance grâce à notre offre d'actions de février 2023, ce qui a permis de renforcer notre bilan financier et d'étendre notre base d'investisseurs avec les meilleurs investisseurs institutionnels américains.

Nous avons étendu nos capacités de laboratoire avec l'acquisition de notre installation mdxhealth Plano Texas.

Cette initiative stratégique élargit nos capacités et soutient notamment les perspectives supplémentaires potentielles de croissance de technologies pour l'ITU.

Nous sommes convaincus que ces développements, séparément ou collectivement, renforcent notre position de leader incontesté en matière de diagnostics de précision du cancer de la prostate, avec un circuit commercial spécialisé en urologie bien établi aux États-Unis. De plus, tous nos efforts en 2022 positionnent mdxhealth pour assurer une croissance durable des revenus, une croissance linéaire de notre marge brute, des dépenses d'exploitation disciplinées et contrôlées et un chemin tout tracé vers la rentabilité. Pour finir, comme je l'ai souligné l'année dernière, le seul aspect de nos activités qui demeure inchangé est notre personnel. Toutes et tous ont relevé le défi de la croissance et de l'excellence et sont dévoués à honorer notre promesse de croissance et à aller de l'avant.

Je souhaiterais conclure en remerciant nos actionnaires et notre personnel pour leur soutien sans faille et en réaffirmant notre engagement inconditionnel à la discipline d'exploitation et à la création de valeur pour l'ensemble de nos parties prenantes, y compris les patients, les clients, le personnel et les actionnaires.

Recevez, chers et chères actionnaires, mes sincères salutations,

Belgique, le 24 avril 2023

Michael K. McGarrity

CEO (Directeur général)