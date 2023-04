MDxHealth : Financial Reports 25/04/2023 | 21:58 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires 1. Rapport du Conseil d'administration Ce rapport du Conseil d'administration a été rédigé conformément aux articles 3:5, 3:6, §1 et 3:32, §1 du Code belge des sociétés et des associations du 23 mars 2019 (tel qu'amendé) (le « Code belge des sociétés et des associations » ou « CSA ») et se rapporte à la position de MDxHealth SA, une société établie et enregistrée en Belgique (la « Société », et ses filiales, « MDxHealth »), ainsi qu'aux comptes annuels de la Société pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2022. 1.1 Développements, résultats, risques et incertitudes 1.1. 1 Discussion et analyse par la Direction des états financiers statutaires de 2022 et 2021 Les comptes annuels statutaires présentés dans le présent chapitre du rapport du conseil d'administration ont été préparés par le conseil d'administration, qui en a autorisé la publication lors de sa réunion du 24 avril 2023. Les comptes annuels ont été signés par Koen Hoffman, Président du Conseil d'administration. Les comptes annuels seront soumis aux actionnaires pour approbation finale lors de l'assemblée générale annuelle du 25 mai 2023. Recettes Les ventes et prestations de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ont atteint 2.983.328 euros, comparativement aux 3 784 222 euros de l'exercice clos le 31 décembre 2021. Le chiffre d'affaires de l'exercice 2022 comprend principalement les revenus de licences obtenus auprès des filiales américaines ainsi que les revenus générés par les activités de laboratoire de test. La diminution par rapport l'exercice précédent peut s'expliquer principalement par une diminution des taux de redevances, partiellement compensée par des redevances supplémentaires provenant de GPS. Coût des ventes et prestations Le coût des marchandises inclut des redevances que la Société doit verser à des tiers et les coûts induits par les analyses effectuées pour le compte de clients. Les services et biens divers sont passés de 8 935 830 euros en 2021 à 11 041 12 euros en 2022, soit une augmentation de 2 105 282 euros, expliquée par les frais générés par la cotation sur le NASDAQ Capital Market, aux frais directement liés à l'acquisition de l'activité Oncotype en août 2022 ainsi que des amortissements sur la propriété intellectuelle acquise du test GPS à partir d'août 2022. Le résultat d'exploitation est passé d'une perte de 5 519 294 euros en 2021 à une perte de 9 257 616 euros en 2022, suite à l'impact des frais liés à la cotation sur le NASDAQ Capital Market et à l'acquisition de l'activité Oncotype. Résultats financiers Les résultats financiers sont composés d'une part, des produits des immobilisations financières, à savoir les produits d'intérêts sur les créances intersociétés qui s'élevaient à 1 102 617 euros en 2021 pour se porter à 3 356 634 euros en 2022, mais également des différences de change positives pour 2 796 479 euros et d'autre part des charges des dettes, des autres charges financières et des charges financières non récurrentes qui s'élevaient à 1 036 007 euros en 2021 pour se porter à 2 596 958 euros en 2022. En 2022, le résultat financier net correspond à un bénéfice de 3 500 521 euros contre un bénéfice de 205 384 euros en 2021. Charges non récurrentes Les charges non récurrentes ont augmenté à 42 065 347 € contre 2 048 459 € l'année précédente. Cette augmentation s'explique principalement en raison de la hausse de la réduction de valeur comptabilisée sur les créances inter sociétés sur nos filiales. Perte nette La Société clôture l'exercice comptable 2022 avec une perte nette de 47 822 442 euros contre une perte nette de 7 362 369 euros l'année précédente. Liquidités, fonds de roulement et sources de financement La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'établissaient à 11 835 882 euros le 31 décembre 2022, comparativement à 49 904 021 euros le 31 décembre 2021. Le produit net issu de nouveaux financements a été neutralisé par une utilisation opérationnelle de trésorerie principalement destinée à financer les besoins de trésorerie des filiales américaine et néerlandaise. Commentaires sur l'approbation des états financiers statutaires Les comptes annuels statutaires ont été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus en Belgique et donnent une image fidèle des diverses activités poursuivies par la Société durant l'exercice écoulé. M. Mike McGarrity, CEO et administrateur délégué, déclare au nom et en lieu et place du conseil d'administration, que, à la connaissance de ce dernier, les comptes annuels statutaires, préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus en Belgique, donnent une image fidèle des actifs et passifs de la Société, ainsi que de la situation financière et des résultats des opérations de cette dernière. Sur la base des comptes annuels, il est possible de constater ce qui suit : Résultats de l'exercice La Société a clôturé ses comptes annuels avec une perte nette de 47 822 442 euros. Cette perte nette résulte essentiellement de la réduction de valeur comptabilisé sur les créances inter sociétés et des activités opérationnelles de l'année écoulée. Capital, réserves légales et indisponibles et perte reportée Le capital souscrit par la Société s'élève à 123 539 165 euros. Les primes d'émission s'élèvent à 126 480 632 euros. La Société ne dispose pas de réserve légale. Une perte cumulée ayant été enregistrée à la clôture des comptes annuels s'élève à 175 125 669 euros. La Société n'est pas tenue de réserver des montants additionnels. Affectation des résultats Nous proposons de reporter le bénéfice sur l'exercice comme suit : ➢ Perte de l'exercice comptable à affecter 47 822 442 euros ➢ Perte reportée des exercices comptables précédents 127 303 227 euros ➢ Perte à reporter 175 125 669 euros Comme la Société a enregistré une perte reportée, il y a lieu de justifier les règles de continuité. L'entreprise a connu des pertes nettes et d'importantes sorties de fonds liées aux activités d'exploitation depuis sa création en 2003 et, au 31 décembre 2022, elle avait un déficit accumulé de 175 125 669 euros, soit une perte nette de 47 822 442 euros. Au 31 décembre 2021, le déficit accumulé s'élevait à 127 303 227 euros, la perte nette de 7 362 369 euros. Le management s'attend à ce que la Société continue à subir des pertes nettes et à avoir des sorties de fonds importantes pour au moins les douze prochains mois. Bien que ces conditions, entre autres, puissent soulever des doutes quant à la capacité de la Société à poursuivre ses activités, les états financiers ont été établis selon l'hypothèse de la continuité de l'exploitation de la Société. Cette méthode comptable prévoit le recouvrement de ses actifs et le règlement de ses dettes dans le cours normal de ses activités. La réussite de la transition vers une exploitation rentable dépend de l'atteinte d'un niveau de flux de trésorerie positifs suffisant pour soutenir la structure de coûts. Au 31 décembre 2022, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société s'élevaient à 11 835 882 euros. La Société et son conseil d'administration estiment que la situation de trésorerie à la fin de l'année est suffisante pour poursuivre ses activités courantes au moins pour les 12 mois à venir. De plus, en février 2023, la Société a levé un produit brut de $40 millions dollars au moyen d'un appel public à l'épargne de 10 000 000 American Depository Shares (ADS), soit l'équivalent de 100 000 000 d'actions nouvelles (environ 38 % des actions en circulation de la Société) à un prix d'émission de 4,00 $ par ADS (ou environ 0,37 € par action) par le biais d'un appel public à l'épargne. En mars 2023, la Société a reçu un produit brut supplémentaire de $3,0 millions dollars provenant de l'exercice par les preneurs fermes de leur option de surallocation. 1.1.2 Discussion et analyse par la Direction des états financiers consolidés de 2022 et 2021 Les états financiers consolidés ci-après ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS) et aux interprétations émises par le Comité d'interprétation des IFRS (IFRS-IC) applicables aux sociétés présentées selon les IFRS. Les états financiers sont conformes aux IFRS publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB), collectivement appelées « IFRS ». En outre, les états financiers sont également préparés conformément aux IFRS approuvées par l'Union européenne (« EU- IFRS »). Les principes comptables et les notes font partie intégrante de ces états financiers consolidés. Les comptes consolidés ci- après diffèrent des comptes annuels statutaires non consolidés de MDxHealth, qui ont été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus en Belgique (GAAP). Les états financiers annuels présentés dans le présent chapitre du rapport du Conseil ont été approuvés par le Conseil d'administration, qui en a autorisé la publication lors de son assemblée du 24 avril 2023. Les états financiers ont été signés par Koen Hoffman, président du Conseil d'administration. Les états financiers seront soumis aux actionnaires pour approbation finale lors de l'assemblée générale annuelle du 25 mai 2023. Recettes Le total des recettes pour 2022 s'élève à 37,1 millions de dollars, contre 22,2 millions de dollars en 2021, soit une augmentation de 67 %. En excluant les recettes du test Genomic Prostate Score® (GPS) récemment acquis (anciennement Oncotype DX GPS), le total des recettes pour 2022 s'élevait à 27,7 millions de dollars, une augmentation de 25 %, par rapport à 2021. Les recettes générées par les ventes de Confirm mdx représentaient respectivement 59 % et 91 % des recettes totales en 2022 et en 2021. Les recettes de 2022 comprenaient 21,8 millions de dollars provenant de Confirm mdx, 9,3 millions de dollars de GPS, 4,9 millions de dollars de Resolve mdx, et le reste des recettes étant directement issus de Select mdx et d'autres produits. Le remboursement des tests de diagnostic fournis aux bénéficiaires de Medicare (souvent des patients âgés de 65 ans ou plus) est généralement effectué selon une grille tarifaire définie par les Centres de services Medicare et Medicaid américains (Centers for Medicare & Medicaid Services, « CMS »), une division du département américain de la Santé et des Services sociaux (U.S. Department of Health and Human Services, « HHS »). En tant que prestataire de services affilié à Medicare, la Société facture l'entrepreneur administratif Medicare (« Medicare Administrative Contractor » ou « MAC ») régional pour les CMS qui couvrent la région où la Société effectue le service de test. En 2014, le test Confirm MDx a obtenu une détermination de couverture locale (Local Coverage Determination ou « LDC ») positive par Medicare et, en 2015, le test GPS a obtenu une détermination de couverture locale positive par Medicare. Ces décisions permettent de couvrir les patients avec un statut Medicare dans l'ensemble des États-Unis. En juillet 2022, une procédure fondamentale de LCD couvrant l'indication du test Select MDx est entrée en vigueur dans le cadre du programme Molecular Diagnostic Services Program (« MolDX »), géré par Palmetto GBA, qui traite les évaluations techniques des laboratoires américains effectuant des tests de diagnostic. Dans le cadre de la procédure de LCD fondamentale récemment mise en œuvre par MolDX, tous les tests relevant d'une indication couverte par la LCD doivent soumettre une évaluation technique pour examen et considération. Une évaluation technique exigeant une couverture pour Select mdx a été soumise et la Société est engagée dans un processus d'évaluation interactif avec MolDX. D'après les dernières communications de la Société avec MolDX, une décision finale de couverture n'est pas attendue avant le milieu de l'année 2023. Une décision finale concernant une couverture et un remboursement Medicare du test Select mdx est par conséquent toujours en suspens, et rien ne garantit l'obtention d'une telle couverture et d'un tel remboursement ou, dans le cas d'une obtention, leur maintien. En 2022, Medicare représentait le seul payeur générant plus de 40 % du chiffre d'affaires de la Société, pour un total de 15,8 millions de dollars (en 2021 : 8,5 millions de dollars). Fin 2022, MDxHealth avait conclu des accords avec 129 payeurs pour Confirm mdx (en 2021 : 119) et 62 payeurs pour Select mdx (en 2021 : 54). En 2022, MDxHealth a généré 99,8 % (en 2021 : 98,6 %) de ses recettes par le biais de ses clients externes et de ses services de tests en laboratoire clinique ainsi que par l'octroi de licences de propriété intellectuelle. En 2022, les essais cliniques en laboratoire du laboratoire américain CLIA représentaient 99 % des recettes de la Société (en 2021 : 97 %), tandis que les recettes provenant de l'octroi de licences de propriété intellectuelle en Europe représentaient moins de 1 % (en 2021 : 1,5 %). Coût des ventes de produits et de services Le coût des ventes de produits et de services inclut les coûts induits par les analyses effectuées pour le compte de tiers, le coût des matériaux, la main-d'œuvre (dont les rémunérations, les primes et les avantages), le coût du transport, le coût des kits de prélèvement ainsi que les frais généraux imputés associés au traitement des échantillons. Les frais généraux imputés incluent la dépréciation de l'équipement de laboratoire, l'occupation des installations et le coût des technologies de l'information. Le coût des marchandises vendues en 2022 s'est élevé à 17,8 millions de dollars, contre 11,7 millions de dollars en 2021. Frais de recherche et de développement EN MILLIERS DE $ POUR LES EXERCICES CLOTURES AU 31 DECEMBRE 2022 2021 Coût du personnel 2.453 1.949 Dépréciation et amortissement 2.272 1.360 Moins-value 44 0 Fournitures de laboratoire 713 793 Frais de brevets 430 577 Honoraires des collaborateurs externes 783 1020 Validation clinique 584 842 Autres frais 278 132 Total des frais de recherche et développement 7.557 6.673 Les frais de recherche et développement comprennent les coûts encourus pour le développement et l'amélioration de nos produits. Ces frais se composent essentiellement des frais de main-d'œuvre (dont les rémunérations, les primes, les avantages et les rémunérations sous forme d'actions), des réactifs et des fournitures, des études cliniques, des services externes, des frais de brevets, de la dépréciation de l'équipement de laboratoire, de l'occupation des installations et du coût des technologies de l'information. Les frais de recherche et développement incluent également les coûts associés aux améliorations et à l'automatisation des process us relatifs à notre gamme actuelle de produits. La Société comptabilise ses frais de recherche et développement en charges pendant la période lors de laquelle ils sont encourus, à l'exception des frais de développement qui peuvent être capitalisés. Le total des frais de recherche et développement a augmenté de 13 % par rapport à 2021, principalement en raison des frais d'amortissement liés à la propriété intellectuelle et à la marque acquises pour le test GPS, ainsi que d'une augmentation des fournitures de laboratoire, partiellement compensées par des économies sur les dépenses de brevets, la validation clinique et les honoraires des collaborateurs externes. Frais de vente et de marketing EN MILLIERS DE $ POUR LES EXERCICES CLOTURES AU 31 DECEMBRE 2022 2021 Coût du personnel 19.070 13.402 Dépréciation et amortissement 1.628 796 Honoraires 1.259 523 Frais de marketing 2.843 1.761 Frais de déplacement 789 340 Frais liés aux bureaux et aux installations 356 436 Autres frais 637 486 Total des frais de vente et de marketing 26.582 17.744 Les frais de vente et de marketing de MdxHealth sont comptabilisés en charges dès qu'ils sont encourus et incluent les coûts associés l'organisation de vente de la Société, y compris son équipe des ventes cliniques directes et la gestion des ventes, les affaires médicales, le service clientèle, le marketing et les soins intégrés ainsi que l'appui et l'administration des laboratoires techniques. Ces dépenses se composent essentiellement des frais de main-d'œuvre (dont les rémunérations, les primes, les avantages et les rémunérations sous forme d'actions), des frais liés à la formation des clients et à la promotion des produits, des frais d'analyse du marché, des honoraires de conférenciers, des frais de déplacement et des frais généraux imputés. Les frais de vente et de marketing ont augmenté de 8,8 millions de dollars pour 2022, ou de 50 % par rapport à 2021, principalement en raison d'une augmentation du coût du personnel ainsi que des frais de marketing liés à l'acquisition du test GPS par la So ciété en plus de l'augmentation des frais d'amortissement liés aux listes de clients dans le cadre de l'actif incorporel de GPS. Frais généraux et administratifs EN MILLIERS DE $ POUR LES EXERCICES CLOTURES AU 31 DECEMBRE 2022 2021 Coût du personnel 8.995 9.009 Dépréciation et amortissement 965 880 Honoraires 7.762 1.678 Dépenses de société publique 4.025 1.108 Frais liés aux bureaux et aux installations 1.142 845 Redevances à des tiers 47 152 Autres frais 603 477 Total des frais généraux et administratifs 23.539 14.149 Les frais généraux et administratifs incluent les coûts liés à certaines fonctions de direction, juridiques, administratives ainsi qu'à certaines fonctions dans les domaines de la comptabilité et de la finance, de la gestion du cycle des recettes, des technologies de l'information et des ressources humaines. Ces frais se composent essentiellement des frais de main-d'œuvre (dont les rémunérations, les primes, les avantages et les rémunérations sous forme d'actions), des honoraires de service tels que les frais de consultation, les frais comptables, les frais juridiques, les frais généraux d'entreprise et les frais des entreprises publiques associés à la cotation européenne de la Société ; ainsi que des frais généraux imputés (loyer, factures, assurance, etc.). En 2022, les frais généraux et administratifs ont augmenté de 9,4 millions de dollars, incluant 3,7 millions de dollars de dépenses non récurrentes liées à l'acquisition du test GPS (incluses dans les honoraires), les 6,2 millions de dollars restants étant principalement liés à l'augmentation des frais d'assurance, des honoraires et des dépenses de société publique. Résultats financiers Facilité de crédit d'Innovatus Le 2 août 2022, la Société a conclu une convention de prêt et de garantie de 70 millions de dollars avec Innovatus Life Sciences Lending Fund I, LP (« Innovatus »), ce prêt a également remplacé la facilité de crédit de 9 millions d'euros de la Société auprès de Kreos Capital. Au moment de la clôture, un montant de 35 millions de dollars a été prélevé, et 35 millions de dollars supplémentaires restent disponibles sous la forme d'un emprunt à terme B de 20 millions de dollars et d'un emprunt à terme C de 15 millions de dollars qui peuvent être utilisés respectivement en 2024 et 2025, sous réserve de certaines conditions. Les prêts sont garantis par les actifs de la Société, y compris les droits de propriété intellectuelle. Les sommes restantes des prêts seront utilisées à des fins de fonds de roulement et pour financer les besoins généraux de l'entreprise. Les prêts produisent des intérêts à un taux annuel variable égal à la somme (a) du plus élevé des deux taux suivants : (i) le taux préférentiel publié dans le Wall Street Journal dans la section « Money Rates » ou (ii) 4,00 %, plus (b) 4,25 %, et exigent des paiements d'intérêts uniquement pendant les quatre premières années. Selon le choix de la Société, une partie des intérêts peut être payable en nature en ajoutant un montant égal à 2,25 % du montant principal impayé au solde principal alors impayé sur une base mensuelle jusqu'au 2 août 2025. Les prêts arrivent à échéance le 2 août 2027. Les prêteurs ont le droit de convertir jusqu'à 15 % du montant principal des prêts en ADS de la Société à un prix par ADS égal à 11,21 $, avant le 2 août 2025, reflétant une prime importante par rapport au cours de transaction avant l'annonce de l'acquisition. Les sommes converties en ADS de la Société seront réduites du montant principal impayé en vertu de la convention de prêt. Les frais notables à payer à Innovatus consistent en des frais d'établissement de 1 % de l'engagement de prêt total, dus à la date de financement des emprunts concernés, et d'une commission de fin de prêt égale à 5 % du montant prélevé, payable lors du remboursement final des emprunts concernés. La facilité de crédit d'Innovatus a été comptabilisée comme un instrument financier hybride qui comprend un passif financier hôte ainsi qu'un instrument financier dérivé incorporé, à savoir une option d'achat de conversion en actions à un taux fixe pouvant aller jusqu'à 15 % du montant total du capital restant dû jusqu'au 2 août 2025. Le dérivé incorporé n'est pas considéré comme étroitement lié au passif financier hôte en raison des différences économiques et des risques. Il est donc comptabilisé séparément : Le passif financier hôte est comptabilisé au coût amorti en appliquant la méthode du taux d'intérêt effectif et a été comptabilisé en tant que prêts et emprunts immobilisés ;

L'option d'achat convertible (américaine) dérivée incorporée est comptabilisée à sa juste valeur à l'aide d'un modèle binomial, selon lequel la juste valeur est basée sur le prix réel de l'action et la volatilité estimée des ADS de la Société sur le Nas daq depuis l'introduction en bourse de la Société le 4 novembre 2021, et jusqu'à la date d'évaluation. La volatilité évaluée le 2 août 2022, à savoir la date de clôture de la facilité de crédit d'Innovatus, était de 62,85 % et de 64,82 % le 31 décembre 2022. Toute variation de la juste valeur du dérivé incorporé sera comptabilisée dans le compte de résultat. L'instrument financier dérivé a été comptabilisé comme un autre passif financier circulant. Facilité de crédit Kreos Dans le cadre de la nouvelle facilité de crédit avec Innovatus, la facilité de crédit de la Société avec Kreos pour un montant principal impayé de 9 millions d'euros a été entièrement remboursée en espèces le 30 septembre 2022 pour un montant total de 10,8 millions de dollars. Ce remboursement comprenait les deux prêts convertibles de 180 000 € (185 364 dollars) et de 202 500 € (208 535 dollars) qui n'ont pas été convertis par Kreos et qui ont été conclus dans le cadre d'amendements à la facilité de crédit initiale de Kreos. Le remboursement n'incluait pas le passif financier dérivé pour les frais de prélèvement initiaux Kreos, dont la juste valeur estimée au 31 décembre 2022 était de 891 000 dollars et qui est inclus dans les autres passifs financiers en tant qu'instrument financier distinct évalué à la juste valeur dans le compte de résultat. Ce passif financier est payable sur demande en espèces ou convertible en actions ordinaires de la Société, au choix de Kreos. Les résultats financiers sont en grande partie liés aux charges d'intérêts d'un total de 206 000 dollars payées pour la convention de prêt conclue avec Kreos Capital. Le coût amorti est calculé selon la méthode du taux d'intérêt effectif, ce qui octroie des intérêts et des frais taux fixe pour toute la durée de l'instrument. Les frais d'extinction de la dette encourus s'élèvent à 1,8 million de dollars et sont inclus dans le compte de résultat sous la rubrique « Charges financières ». Au cours de l'exercice 2019, la Société a conclu une convention de prêt avec Kreos Capital d'un montant de 9 millions d'euros, soit environ 10,2 millions de dollars. La durée du prêt est de quatre ans, avec remboursement des seuls intérêts durant les 12 premiers mois, suivis de 36 mois de remboursement du principal et des intérêts. Le 20 octobre 2020, MDxHealth et Kreos Capital ont conclu un amendement à la convention de prêt de 2019, prolongeant la période de paiement des seuls intérêts de 12 à 18 mois. Par conséquent, le remboursement du capital a été prolongé de 6 mois et s'étend dorénavant sur la période de novembre 2020 à mai 2021. Dans le cadre de cette modification, la Société a accepté d'augmenter les frais de fin de prêt de 67 500 euros (environ 80 000 dollars) et de Attachments Original Link

Original Document

Permalink Disclaimer MDxHealth SA published this content on 25 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 April 2023 19:57:03 UTC.

© Publicnow 2023 Toute l'actualité sur MDXHEALTH SA 22:01 MDxHealth annonce ses assemblées générales ordinaire et extraordinaire des actionnaire.. GL 21:58 Mdxhealth : Financial Reports PU 21:58 Mdxhealth : Financial Reports PU 21:58 Mdxhealth : Financial Reports PU 21:58 Mdxhealth : Financial Reports PU 20/04 Les plus fortes hausses du prémarché MT 19/04 Foundational LCD couvre Select mdx pour le cancer de la prostate GL 07/04 Déclaration de Transparence d'un Actionnaire de MDxHealth GL 07/04 Déclaration de Transparence d'un Actionnaire de MDxHealth GL 28/03 Le recul de la nervosité bancaire donne un léger coup de pouce aux American Depositary .. MT Recommandations des analystes sur MDXHEALTH SA 24/03 MDxHealth SA : William Blair & Co. optimiste sur le dossier ZM 06/03 MDxHealth SA : Piper Sandler optimiste sur le dossier ZM 2022 MDxHealth SA : Oppenheimer maintient sa recommandation à l'achat ZM